Le grand livre des palettes récup’ – Ed. Rustica

Le grand livre des palettes récup’ est un ouvrage de Béatrice d’Asciano, du blog de Béa, paru aux éditions Rustica, en février 2025. Un livre complet et riche, qui propose une cinquantaine de créations, avec 600 schémas de montage, pour réussir à construire des meubles en palettes, pour la maison et le jardin !

Le livre carré, à rabats, débute avec un avant-propos de l’autrice. Elle y explique ses débuts, sa passion naissante, le bricolage et le fait de détourner, réutiliser les palettes, pour leur donner une seconde vie. Des gains économiques aussi, pour des meubles uniques, qui rejoignent les besoins de la famille et de la maison. Le livre en pas à pas offre toutes les bases nécessaires et les conseils pratiques. Cela permet de réaliser ses propres meubles en palettes. Le sommaire fait suite, proposant de retrouver la préparation et les techniques, avant de découvrir les meubles du jardin, le mobilier d’intérieur et les rangements et accessoires.

Un ouvrage incontournable pour les amateurs de bricolage et de récupération. Le guide propose cinquante créations originales pour la maison, le jardin et même les animaux. Chaque projet est détaillé avec des pas à pas illustrés, des conseils pratiques et des schémas précis. La récupération de palettes devient accessible grâce aux explications claires sur leur démontage et leur transformation. Fabriquer des meubles uniques, écologiques et économiques devient un jeu d’enfant. Les photographies inspirantes permettent d’imaginer facilement chaque réalisation. De la petite étagère au mobilier plus ambitieux, chaque idée s’adapte aux envies et aux besoins. Un livre complet et inspirant, idéal pour donner une seconde vie au bois et créer un intérieur personnalisé. Un allié précieux pour tous ceux qui aiment bricoler de manière responsable.

Le grand livre des palettes récup’ est un guide riche et pratique, des éditions Rustica. Un ouvrage qui offre à réaliser des meubles et objets du quotidien pour le jardin et la maison, à travers des pas à pas pratiques et très bien détaillés.

