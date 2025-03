La croisade des innocents – Tome 2 – Ed. Imho

La série La croisade des innocents se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Imho, en février 2025. Un manga d’Usamaru Furuya, qui offre un récit entre espoir et trahison. La croisade plonge les lecteurs dans un monde brutal et tragique…

Hugo demande à Etienne de leur montrer ses miracles. Le garçon s’exécute. Il souffle dans sa buisine. Il s’agit d’un cadeau du ciel, d’un miracle étrange. L’enfant de Dieu est venu au village, les enfants l’ont suivi, comme s’ils étaient devenus des anges… Trois mois après le début de leur périple, Etienne et la Croisade des enfants se font un nom aux quatre coins de la France, cela grâce aux ingénieuses tactiques de Hugo. Après l’interprétation d’Etienne, les gens applaudissent. Tous semblent heureux de se retrouver auprès des enfants de la Croisade. Chacun y va des dires, croyances, espoirs, sans réellement connaître les enfants et leurs capacités. En passant au milieu de la foule, Christian tend l’oreille… Un peu plus tard, il passe dans les rues et va voir le forgeron. Il y retrouve Guy qui affine la lame d’une épée. Une discussion étrange commence entre les deux garçons…

Les enfants poursuivent leur périple, mais l’innocence s’effrite un peu plus à chaque épreuve. Trahisons, sacrifices et violence jalonnent le voyage, brisant les âmes et les espoirs. Chaque rencontre apporte son lot de désillusions. La foi vacille, la douleur s’intensifie. Impossible d’échapper à la cruauté du monde adulte. La noirceur du manga s’accentue, plongeant les protagonistes dans une spirale de souffrance. Certains sombrent, d’autres survivent, mais aucun ne reste intact. La perte de l’innocence s’incarne dans chaque regard, chaque geste. Les dessins, d’une beauté envoûtante, subliment les visages juvéniles tout en renforçant la dureté du propos. Un contraste saisissant qui illustre la lutte intérieure des personnages. Une suite bouleversante, où l’espoir se dissout peu à peu dans la réalité implacable de cette croisade funeste. Un récit poignant, aussi fascinant que déchirant.

