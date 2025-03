Où s’en vont tous mes bisous ? – Ed. Gründ

Où s’en vont tous mes bisous ? est un livre jeunesse, de Louison Nielman et Claire Frossard, paru aux éditions Gründ, en janvier 2025. Une histoire tendre, dans un format adapté aux jeunes enfants, qui offre un éveil tout en douceur.

Un petit écureuil se réveille. Il bâille et s’étire. Il demande à sa maman où s’en vont tous ses bisous. Ses bisous tout chauds, qui sont encore un peu endormis et restent tout doux sur les joues. Il se demande si ses bisous pourraient s’envoler derrière lui, comme une ribambelle de papillons. S’ils sèment de l’amitié partout, comme pour Martin, un ourson, en ce matin enneigé. Non loin de ce Martin, un renardeau fait un câlin à son parent. Il demande où s’en vont ses bisous. Ses douceurs dans le cou, qui claquent et chantent une belle musique… Le renardeau se demande s’ils s’envolent pour faire le tour de la Terre.

Le récit est plein de tendresse et de douceur, idéal pour les tout-jeunes lecteurs. L’histoire suit des petits animaux qui s’interrogent : où s’en vont les bisous ? Ces baisers réconfortants voyagent de cœur en cœur, apaisant chagrins et peines. Une dispute, un cauchemar, une tristesse passagère… Chaque bisou trouve sa place pour réchauffer les âmes. Le texte, comme une ritournelle, entraîne dans un rythme doux et rassurant. Les répétitions offrent un bel éveil au langage, facilitant la mémorisation et l’interaction. L’univers imagé, aux couleurs tendres, accentue l’émotion et la poésie du récit. Une lecture à partager, pour semer amour et réconfort, sans attendre en retour. Parfait pour un moment câlin avant le coucher, cet album enveloppe de sa bienveillance et chasse les petits soucis du quotidien.

Où s’en vont tous mes bisous ? est un album jeunesse plein de tendresse, des éditions Gründ. Une histoire attendrissante et réconfortante, qui vient raconter les bisous et leur pouvoir bienfaisant qui apaise chagrins, disputes, cauchemars…

