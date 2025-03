Émotions de Yves Girouard : une poésie vibrante et sensorielle

Avec Émotions, Yves Girouard nous offre un recueil où chaque vers est une onde, un souffle, un murmure qui traverse l’âme et les sens. Ici, la poésie ne se contente pas d’être lue, elle s’écoute, se vit et se ressent profondément. À travers une écriture évocatrice et immersive, l’auteur nous plonge dans un univers où la nature, l’amour et la mémoire s’entrelacent en une danse harmonieuse.

Dès les premiers poèmes, la richesse des images saisit le lecteur. La mer rugissante, la forêt bruissant sous le vent, le silence d’une montagne immobile : chaque paysage devient le reflet des émotions humaines. Loin d’être un simple exercice stylistique, la poésie d’Yves Girouard est une invitation à ralentir, à contempler, à ressentir pleinement le monde qui nous entoure.

Une immersion entre amour, nostalgie et nature

L’un des points forts de ce recueil est la diversité des émotions qu’il évoque. L’amour, omniprésent, se décline sous toutes ses formes : passion ardente, tendresse d’un amour filial ou encore admiration sincère. Dans Mon amour, l’auteur célèbre la complicité et la force des liens qui unissent deux âmes.

Mais la poésie de Girouard ne se limite pas à l’exaltation amoureuse. La nostalgie et la mélancolie tissent une toile de souvenirs, où le temps suspend son vol. La vieille malle du grenier est un parfait exemple de cette poésie du souvenir, où chaque objet semble murmurer les fragments d’un passé révolu.

Quant à la nature, elle est plus qu’un décor : elle est un personnage à part entière. L’océan, tantôt calme, tantôt déchaîné, reflète l’âme humaine dans toute sa complexité. Brouillard matinal nous plonge dans une atmosphère envoûtante, où la brume devient le voile mystérieux du temps qui passe.

Une écriture accessible et musicale

Yves Girouard parvient à concilier profondeur et accessibilité. Contrairement à certaines œuvres poétiques hermétiques, Émotions se veut ouvert à tous. Chaque mot est choisi avec soin, chaque vers se déploie avec fluidité, permettant à chaque lecteur, qu’il soit initié ou non à la poésie, de se laisser porter par la magie des mots.

La musicalité du recueil est un autre atout indéniable. À la manière des poètes symbolistes, Girouard joue avec les sonorités, les allitérations et les assonances pour donner du relief à ses textes. Ce recueil se prête ainsi magnifiquement à la lecture à voix haute, où chaque pause et chaque accentuation renforcent l’intensité des émotions transmises.

Un pont entre tradition et modernité

Si l’influence des grands maîtres de la poésie française – Hugo, Baudelaire, Verlaine – est perceptible dans Émotions, Yves Girouard apporte une touche résolument contemporaine à son écriture. Il ne se contraint pas aux formes fixes de la poésie classique et préfère une liberté rythmique qui permet une lecture fluide et spontanée.

Certains poèmes rappellent la poésie narrative de Jacques Prévert, où la simplicité des mots cache une profondeur bouleversante. D’autres, par leur force évocatrice, ne sont pas sans rappeler la puissance brute du slam, bien que l’auteur privilégie la douceur et la contemplation à l’oralité percutante du genre.

Émotions est un recueil à lire, à ressentir et à laisser résonner en soi. Une œuvre qui rappelle que la poésie n’est pas qu’un exercice de style, mais un voyage intérieur où chaque mot touche l’âme. À découvrir sans tarder !

