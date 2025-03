Sombre solstice – Le lac-tempête

Sombre solstice est une nouvelle duologie de thrillers atmosphériques, des éditions Slalom, qui débute avec ce premier tome, Le lac-tempête, paru fin février 2025. Un roman fantastique, de Lizzie Felton et Johanna Marines, qui mêle romance, mystère et épouvante.

Joshua se réveille en sursaut. Ses doigts serrent le drap trempé de sueur. Ses cheveux châtains gouttent le long de sa nuque. Haletant, Joshua se redresse et prend une profonde inspiration. L’air chaud pénètre ses poumons, il tente de se rassurer. Il sent une odeur d’embrun et pense qu’il ne s’agit que d’une apnée du sommeil. Il scrute la pièce, pour retrouver ses repères. En face de lui se dresse une armoire ouverte qui déborde de vêtements colorés. Sa chambre se trouve dans un piteux état… Le songe de Joshua s’étiole et son souffle se stabilise. Il se laisse tomber sur son matelas. Cela faisait longtemps qu’il ne s’était pas égaré ainsi dans les bras de Morphée. Depuis quelques semaines, ses nuits semblaient vides de sens…

Le récit offre une atmosphère envoûtante et un mystère haletant. Ce premier tome plonge les lecteurs au cœur d’un été étouffant des années 70, où quatre jeunes se retrouvent sur les rives d’un lac inconnu, très étrange. Un village reculé, des papillons omniprésents, une tension sourde qui grandit à chaque page. L’écriture fluide et immersive capte immédiatement, distillant une angoisse latente qui s’insinue peu à peu. Les personnages sonnent justes, leurs émotions résonnent, et leur quête de vérité devient obsédante. Chaque chapitre, accompagné d’une chanson d’époque, renforce l’immersion et accentue cette impression d’être pris au piège avec eux. Pas de précipitation dans l’intrigue, mais une montée en puissance implacable. Une fin brutale, terriblement frustrante, qui laisse en suspens mille questions. Un thriller fantastique captivant, maîtrisé, qui ne se lâche pas avant la dernière ligne. L’attente du second tome s’annonce interminable.

