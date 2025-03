Mon programme sans alcool – Ed. Mango

Mon programme sans alcool est un guide pratique pour moins boire et vivre mieux, d’Hilary Sheinbaum, paru en janvier 2025, aux éditions Mango. Le livre est un outil idéal pour célébrer les bienfaits de la vie sans alcool, ou du moins réduire sa consommation.

Le livre débute avec un sommaire complet et facile à suivre. Il invite à réussir son programme, d’évaluer sa consommation, de dépasser les obstacles et de conserver de nouvelles habitudes. Une préface et une introduction permettent de mieux comprendre les aboutissants du livre, avant de découvrir le premier chapitre. Celui-ci invite à évaluer la situation actuelle. Celui-ci se veut rassurant, surtout du fait de changer les habitudes et de commencer quelque chose de nouveau. Ainsi les raisons et les motivations vont être à lister sur une page prévue à cet effet. Des raisons qui se veulent honnêtes et pratiques, poussant ainsi les lecteurs et lectrices à se procurer ce carnet.

Le guide, ou carnet à remplir, propose d’évaluer sa consommation d’alcool et d’en mesurer l’impact sur le quotidien. Plus de 70 exercices permettent de fixer des objectifs clairs, d’anticiper les obstacles et de découvrir des alternatives sans alcool. Une approche bienveillante, sans jugement, qui met en avant les bienfaits d’une consommation réduite : meilleur sommeil, économies, regain d’énergie. Des conseils pratiques et des stratégies efficaces aident à adopter de nouvelles habitudes et à explorer des loisirs sans alcool. Un véritable accompagnement pour ceux qui souhaitent modifier leur relation à l’alcool, que ce soit pour un défi ponctuel ou un changement durable. Un outil précieux, idéal pour un Dry January ou une démarche personnelle. Accessible et motivant, ce programme invite à une réflexion profonde sur ses choix de consommation.

Mon programme sans alcool est un guide pratique à remplir, des éditions Mango. Un compagnon idéal, pour boire moins et vivre mieux. Entre conseils, exercices, suivis, listes à compléter, le livre est complet pour avancer et se sentir accompagné tout au long de cette démarche, qu’elle soit durable ou ponctuelle.

