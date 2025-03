P.S : Tu es parfaite telle que tu es – Ed. Larousse jeunesse

P.S : Tu es parfaite telle que tu es est un roman jeunesse, de Nathalie Buchholz et Inka Vigh, paru aux éditions Larousse jeunesse, en mars 2025. Une amitié touchante et extraordinaire, racontée avec justesse, sur deux jeunes filles touchantes.

Romy est dans le train. Ce dernier démarre et les larmes coulent sur ses joues. Les deux jeunes filles sont séparées depuis quelques minutes et Emma lui manque déjà ! Elle demande par texto quand elles se retrouveront… Emma lui répond, elle lui demande de ne pas pleurer, sinon elle risque de s’y mettre aussi. Elle pense qu’elle pourra venir la voir aux prochaines vacances, à Pâques. Romy répond, contente, que maintenant Emma se sente obligée de venir. Elles se feront un plaisir de cacher les œufs pour le petit-frère de Romy. Du coup, Emma lui demande de venir à la Pentecôte, avec son bikini à paillettes !

Une histoire d’amitié lumineuse, portée par une écriture pleine d’humour et de sensibilité. À travers des échanges de SMS et de photographies, deux amies partagent leurs joies, leurs doutes et leurs premiers émois. Après des vacances inoubliables, la distance s’impose, mais les confidences continuent. Entre rires, questionnements et moments touchants, chaque message renforce un lien unique. L’adolescence y est décrite avec justesse, sans filtre, avec des thèmes forts comme l’amour naissant, l’image de soi et l’importance du soutien entre amies. Un récit à la fois léger et profond, où chaque émotion résonne. Une lecture captivante, qui plonge au cœur des pensées et des sentiments de deux héroïnes attachantes. Un livre à dévorer, qui célèbre l’amitié et encourage à s’accepter telle que l’on est.

