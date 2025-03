100% Minecraft Coloriages pixels – Deux nouveaux cahiers

La collection 100 % Minecraft Coloriages pixels se complète avec deux nouveaux cahiers souples, Aventures pixellisées et Crafts à colorier, parus en février 2025, aux éditions 404. Deux livres de coloriages Minecraft, non officiels, qui proposent une activité de loisirs créatifs simple et apaisante.

Le cahier Aventures pixellisées débute avec un coloriage modèle à réaliser. Il suffit de reproduire le dessin présenté sur le quadrillage du dessous. Il va donc falloir compter et colorier les bonnes cases, pour dessiner deux œufs ! La deuxième page présente un coloriage mystère. Une grande grille où chaque case est à mettre en couleur, selon un code, à retrouver en bas de page. Un coloriage miroir est à retrouver sur la troisième page, suggérant de reproduire l’autre moitié, afin de retrouver le dessin entièrement. Le cahier Crafts à colorier débute également avec un coloriage modèle, sur la première page.

Les deux cahiers invitent à retrouver l’univers captivant de Minecraft, à travers des coloriages pixellisés à mettre en couleurs. Des petites cases à colorier, pour réaliser des dessins, retrouver des créatures, objets et scènes. Les coloriages restent variés, permettant de diversifier les envies et plaisirs. L’activité reste simple, avec des cases à mettre en couleurs, selon le code à suivre, ou à reproduire. Les deux cahiers proposent de plonger dans l’univers de Minecraft avec 70 coloriages uniques. Chaque page invite à un moment de détente et de créativité. Le pixel art favorise la concentration et stimule l’imagination. Formes géométriques et motifs pixelisés apaisent l’esprit. Un loisir parfait pour se relaxer, développer la patience et redécouvrir le plaisir du coloriage, bloc par bloc.

100% Minecraft Coloriages pixels est une collection des éditions 404, qui se complète avec deux nouveaux titres. Aventures pixellisées et Crafts à colorier sont deux cahiers souples, non officiels, qui proposent chacun 70 coloriages pour tous les fans, qui cherchent un peu de détente…

Cahiers de coloriages à retrouver sur Amazon