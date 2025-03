L’instant T : Viril(e.s), Profite!

Partagez





Au programme : une jeunesse Viril(e.s) qui survit et Profite! d’une société aux apparences trompeuses.

Viril(e.s)

Cuisinière, danseuse, chanteuse, rappeuse, joueuse de tennis.. elles parlent sans tabous de leurs rapports aux hommes, à la séduction, à la domination, mais aussi de leur désire de liberté et de leur violence.

En ces temps où le féminisme post #Metoo est critiqué pour sa radicalisation, la viralité grandissante de la mouvance masculiniste comme rempart contre l’obscurantisme woke, et l’évolution continuelle de l’identité de genre jugée de plus en plus cryptique au gré des générations ; Viril(e.s) marque une pause salutaire dans ce grand barnum existentialiste et brosse un portrait attendrissant d’une jeunesse pétrie de doutes et d’une colère refoulée à l’encontre d’une figure patriarcale aussi décriée que fantasmée. « Je fais peur, mais je n’ai pas peur, sauf de mon père et de Dieu. » Marie Mahé réussit à cartographier la complexité de notre société avec un humour jaune qui brise les codes et le 4ème mur, comme un appel au secours, un cri d’Amour à une génération désenchantée.





Viril(e.s)

Texte et mise en scène Marie Mahé.

Avec Déborah Dozoul, Mégane Ferrat, Capucine Gourmelon, Ilyes Hammadi Chassin, Sofia Harmoumi.

L’Aria de Cornebarrieu (31), le 27 et le 28 mars.

Profite!

Nayla, animatrice du podcast « Profite! », interroge Basile, un homme revenu d’un voyage de 30 ans, dont les récits fascinants promettent de propulser son émission au sommet. Mais une nuit, tout bouscule, Basile disparait.

Génération désenchantée, déconnectée. Profite! questionne la relation ambivalente de la jeunesse biberonnée aux réseaux sociaux, à la fois outil d’émancipation et de désinformation. Un miroir teinté d’idéaux progressistes, de liberté d’expression, d’humanisme multiculturalisme pour un monde meilleur.. mais fake. Un constat nihiliste filtré avec un humour absurde, à l’image des effets déformants qui enjolivent le sinistre quotidien sur Tik Tok. Profite! se joue des codes sociaux et théâtraux pour mieux casser les idées reçues et nous confronter à un drame familial réaliste. On rit beaucoup devant cette mascarade qui égratigne le mantra 3.0 de notre actuelle génération d’influenceurs perdus : Profite! à fond du jour présent. Un baume illusoire qui atténue le temps d’un buzz cette fuite en avant, et la peur de se connecter vraiment à son prochain.

Profite!

Texte et mise en scène de Anthony Giron et Lucas Zélie.

Avec Erica Angelini / Marie Iasci, Arthur Tshiekela, Tanya Mattouk, Nil Remy, Stephen Seignet.

Théâtre de la Manufacture des Abbesses, jusqu’au 20 avril.