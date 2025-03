La voix des Harpies – Ed. Leduc Graphic

La voix des Harpies est un roman graphique de Noémie Fachan, paru aux éditions Leduc Graphic, en mars 2025. Un album qui propose une relecture féministe de quinze figures mythologiques, pour inviter à la réflexion sur notre société actuelle.

Ce soir a lieu une réunion. Un cercle de figurines mythologiques sous-cotées se retrouve. A l’entrée, des créatures en repoussent d’autres. Elles expliquent qu’il s’agit d’une réunion en non-mixité. Aussi, pour entrer, il va falloir répondre à une énigme pour valider la participation. Les créatures masculines sont rejetées… Quelques instants plus tard, le cercle de paroles débute. Une furie explique qu’elles sont réunies parce qu’elles font aujourd’hui toutes le même constat. Le malheur et les tourments ont un triple visage féminin, comme les harpies, les furies, les gorgones, les grées… Les monstresses de la mythologie semblent être les cibles préférées de tous les héros en quête d’exploits, de tous les mortels désireux d’enrichir leur tableau de chasse. Il y a aussi tous les dieux avides d’afficher leur incontestable supériorité divine. Les créatures en ont marre de servir de faire-valoir à tout ce beau monde !

Le roman graphique propose une relecture percutante de la mythologie grecque sous un prisme féministe engagé. Chaque chapitre explore une figure mythologique à travers des concepts sociaux et psychologiques actuels. Violences, injustices et inégalités se voient déconstruites dans un récit où les voix oubliées se réveillent. Les thèmes abordés sont puissants : justice réparatrice, backlash, autodétermination de genre. L’écriture, incisive et engagée, s’appuie sur un découpage structuré et des explications claires. L’univers graphique, marqué par des traits épais, assez simples et ronds, et des couleurs vives, peut surprendre mais accentue l’impact du propos. Certaines planches, chargées en texte, rendent la lecture dense, mais le fond reste d’une grande richesse. La bande dessinée interpelle, fait réfléchir et bouscule les codes établis. Un ouvrage essentiel pour redécouvrir la mythologie autrement et questionner le monde d’aujourd’hui.

