Chocolaterie Weiss – Nouvelle collection de Pâques

Pâques est l’occasion idéale pour succomber à des plaisirs chocolatés et découvrir des créations gourmandes et raffinées. Entre œufs fondants, fritures croustillantes et moulages savoureux, chaque bouchée est une invitation à la douceur et à la célébration. La chocolaterie Weiss dévoile une nouvelle collection de Pâques aussi belle que délicieuse, mêlant savoir-faire artisanal et créativité.

La chocolaterie Weiss a été fondée en 1882 à Saint-Étienne. Elle se distingue par son excellence et son engagement dans la fabrication d’un chocolat de qualité. Son savoir-faire allie tradition et innovation. Chaque fève de cacao est rigoureusement sélectionnée, et seuls des ingrédients nobles sont privilégiés pour garantir des saveurs authentiques. Son expertise se traduit par des créations élégantes et gourmandes, appréciées des amateurs de chocolat les plus exigeants.

Pour Pâques 2025, Weiss propose une collection artistique illustrée par Elisa Caroli, retraçant l’histoire magique du cacao. Trois créations phares se voient mises à l’honneur : un coffret d’œufs, fritures amandes enrobées et autres gourmandises, un ballotin de moulages fourrés et une tablette de chocolat noir aux éclats de citron. Chaque produit séduit par son équilibre parfait entre textures et saveurs. France Net Infos a eu un coup de cœur pour les œufs pralinés, ainsi que pour les adorables lapins et cloches au praliné. Des figurines chocolatées à partager, qui pourront aussi très bien venir décorer un dessert. Les tablettes de la chocolaterie Weiss restent incontournables. Ainsi, Folie acidulée offre une nouvelle expérience gustative fabuleuse, mêlant habilement chocolat noir et éclats de citron.

Mais ce n’est pas tout : la collection regorge également d’autres douceurs irrésistibles, entre moulages ludiques d’œufs ou de poules, boîtes d’œufs en chocolat et pochons gourmands dans lesquels on retrouve, entre autres, les fritures de Pâques. De quoi combler toutes les envies chocolatées !

Avec cette nouvelle collection, la chocolaterie Weiss confirme son talent pour sublimer Pâques en une fête gourmande et raffinée. Entre tradition et modernité, chaque création est une invitation à savourer un chocolat d’exception, idéal pour partager un moment de plaisir en famille ou entre amis.