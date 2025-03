50 plantes gratuites – Ed. Rustica

50 plantes gratuites est un guide pratique, de Laurent Renault, paru aux éditions Rustica, en février 2025. Un ouvrage fin qui propose de multiplier ses plantes sans rien dépenser et sans trop d’efforts, entre semis, bouturage, marcottage…

Le livre fin et souple débute avec un sommaire très complet, qui présente cinq parties, pour dix plantes chacune. Une introduction explique que les plantes sont sources de bonheur. Elles permettent un lien permanent que nous entretenons avec notre environnement et l’idée de nature. Les plantes se trouvent tantôt médicinales, nourricières ou ornementales. Les prix de certaines plantes peuvent paraître exorbitants. Pourtant certaines peuvent être reproduites gratuitement, avec une dose, plus ou moins grande de patience. Aussi, le livre explique qu’il existe diverses façons d’échapper à la dimension commerciale des plantes. La reproduction des plantes reste naturelle et normale, et récolter des graines, prélever une partie d’une plante peut offrir quelques surprises.

Le livre offre ainsi de précieux conseils et astuces pour réaliser semis et boutures, afin de faire de nouvelles plantes gratuitement. Cinq parties sont à retrouver, pour les plus patients, les plus pressés, les plus gourmands, les plus casaniers et les plus curieux. Le guide offre à découvrir une cinquantaine de plantes variées, vivaces, graminées, arbustes ou arbres, annuelles… Le mode de multiplication est bien expliqué, avec les spécificités de chaque plante. Des trucs et astuces offrent des informations complémentaires pour mieux réussir, selon les variétés, le comportement de chacun… Pour la plantation, des suggestions pour associer des plantes sont aussi à retrouver, pour un parterre, une jardinière ou encore un jardin harmonieux. Les niveaux de difficultés, les mois propices sont à retrouver, pour réussir au mieux.

50 plantes gratuites est un ouvrage pratique et intéressant, des éditions Rustica. Un guide qui propose de multiplier ses plantes, entre semis et bouturages, en un tour de mains et à collectionner à l’infini, pour les patients, comme les pressés, ou encore les gourmands !

