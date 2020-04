Comment appliquer correctement un masque facial

Jetez un œil à ces conseils et astuces ci-dessous pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre traitement.

1. Préparer la peau

Avant même de penser à appliquer un masque facial, vous devez enlever tout votre maquillage en nettoyant deux fois la peau puis exfolier votre visage, y compris la zone T (la zone qui s’étend des sourcils et la mâchoire). Cela aidera à déboucher les pores et permettra à votre masque facial de pénétrer plus profondément. La gamme de Cleanser Nu Skin élimine parfaitement la saleté, l’huile et les cellules mortes de la peau. Vous pouvez en savoir plus sur Nu Skin Avis

2. Ouverture des pores

Pour augmenter l’efficacité de votre masque facial, prenez une douche chaude ou placez un tissus chaud sur votre visage pendant quelques secondes. Cela ramollira la saleté déjà présente, ce qui facilitera la sortie de celle-ci. Cela rendra également votre visage plus sensible à tous les bons ingrédients du masque.

2. Application

Vous pouvez appliquer le masque avec vos doigts ou une brosse pour masque facial. La brosse augmente la précision de l’endroit où vous appliquez le masque facial et réduit la quantité de bactéries transférées de vos mains à votre peau. Travaillez le masque en essayant d’obtenir une application uniforme. Appliquer autour de la racine des cheveux. Alignez correctement les trous du masque avec vos yeux, votre nez et votre bouche.

3. Bon jusqu’à la dernière goutte

Les masques en feuille contiennent généralement beaucoup trop de sérum! Pressez l’excès de sérum dans un petit récipient et massez-vous dans la poitrine, le cou, les mains ou même les pieds.

4. Garder le timing en tete

En ce qui concerne les masques, plus n’est pas toujours mieux. Si ‘il est laissé trop longtemps, le masque se dessèche et peut aspirer l’humidité de votre peau. 20 à 30 minutes suffisent!

5. N’oubliez pas les étapes post-masque

Après avoir décollé le masque, prenez le temps de masser tout sérum restant avec vos doigts pour aider à l’absorption. La fermeture de vos pores est une partie essentielle du processus pour verrouiller les ingrédients curatifs de votre masque facial.

6. Hydrater

Une fois le sérum complètement absorbé par votre peau, appliquez une crème hydratante Nu Skin. Cela aidera à créer une barrière contre l’humidité pour sceller ces ingrédients actifs. A notre avis l’ajout de toner au mélange est une étape importante, souvent négligée. Le toner Nu Skin aidera votre peau à profiter de tous les avantages du masque.