S’amuser en confinement avec l’Escape Kit

Au bout de 25 jours de confinement, on commence à être à court d’idées d’occupation. Que ce soit pour occuper les enfants, prévoir une activité en famille, ou souder une colocation, Escape Kit a la solution ! Si vous ne pouvez pas sortir pour aller faire un Escape Game, alors l’Escape Game viendra à vous. C’est en tout cas la promesse d’Escape Kit. J’ai testé pour vous deux scénarios, je vous raconte.

Le principe de l’Escape Game

Si vous êtes néophytes, le principe de l’Escape Game est d’être enfermé dans un endroit, et devoir s’en échapper en un temps imparti. Créées en 2008 au Japon, les Escape Game fleurissent sur le territoire depuis 2013, attirant de plus en plus de monde. Pour tous les âges, on peut jouer à partir de 3 ou 4 personnes et aller jusqu’à une vingtaine. Ces jeux permettent de renforcer les équipes, ou les détruire… au choix ! Pendant généralement une heure, les familles, les amis, parfois les collègues mettent leur cerveau en commun pour résoudre des énigmes, trouver des codes et ouvrir des cadenas.

Les décors des Escape Game sont plus ou moins réalistes selon les salles, et les scénarios sont très variés. Il sont parfois inventés, ou peuvent faire référence à des mondes existants (Harry Potter, les pirates, Alice au Pays des Merveilles…). Certains sont féeriques, d’autres futuristes, et pour les plus courageux, certains vous emmènent dans des environnement terrifiants. Le prix moyen par personne pour une heure de jeu est de 25€. Le prix dépend du nombre de joueur, et est dégressif (plus il y a de joueurs, moins c’est cher). Il y a beaucoup de salles d’Escape Game dans les grandes villes, beaucoup moins dès qu’on en sort.

Escape Kit, c’est quoi ?

Souvent freinés par le prix ou la distance des Escape Game, Escape Kit cherche à démocratiser ce jeu. Si vous ne pouvez pas vous rendre à un Escape Game, alors l’Escape Game viendra à vous ! Telle pourrait être leur devise.

Le principe : concevoir un Escape Game directement à la maison. À l’intérieur, dans le jardin, pour un anniversaire, ou même pour un séminaire professionnel, tout est possible. L’avantage est d’avoir tout à disposition, sans avoir besoin de se déplacer, et pouvoir jouer à autant qu’on le veut. En effet, les salles d’Escape Game, même s’il en existe, sont rares à accepter plus de sept joueurs simultanés par salle. Avec Escape Kit, vous pouvez jouer à 60 si vous le souhaitez, ce sera possible grâce au principe d’équipes et d’espaces de jeu que vous décidez.

Aujourd’hui, le site propose six scénarios différents d’Escape Game, pour enfants et pour adultes, avec plusieurs niveaux de difficulté.

Enfin, comparé au prix parfois exorbitant des Escape Game classiques, Escape Kit propose chaque scénario et kit d’installation pour 19,99€. Ce qui correspond au prix minimum que vous mettriez, par personne, pour un Escape Game classique. Plutôt avantageux.

Comment ça fonctionne ?

Certains éléments sont nécessaires pour pouvoir faire un Escape Game chez soi avec Escape Kit. Tout d’abord, il vous faut une imprimante. Vous allez en effet devoir imprimer le kit de jeu (tout est expliqué en détail pour imprimer et installer), puis le monter. Il vous faudra dont également des ciseaux ou un cutter, de la colle ou du scotch, et parfois un stylo ou un marqueur. Jusque là, la plupart des foyers possèdent ces éléments. Si vous voulez rajouter une ambiance thématique, le kit propose également une bande son et des accessoires à imprimer, ou des liens pour les acheter sur Amazon. Par exemple, pour « Le Braquage du Siècle », vous pourrez trouver des liens vers des costumes de La Casa de Papel. C’est une bonne idée, mais c’est dommage selon moi de participer à engraisser Amazon…

Pour l’installer, il faudra bien sûr un Game Master. Mais qu’est-ce que c’est ? Le Game Master est l’animateur du jeu. C’est une personne qui ne jouera pas avec le reste du groupe puisqu’elle aura caché les indices. Si elle n’a pas toutes les réponses et peut potentiellement jouer, elle est quand même influencée par ce qu’elle a vu et peut emmener l’équipe dans la mauvaise direction. Je conseille donc vivement au Game Master de ne pas jouer avec l’équipe, mais d’animer, donner des indices si besoin, et vérifier que les équipes résolvent correctement les énigmes.

Et c’est bien ?

Globalement, ce principe d’Escape Game à la maison m’a convaincu. Il est accessible à tous, les scénarios sont chouettes, et on s’amuse beaucoup.

Bien sûr, ce n’est pas parfait et cela possède quelques failles. Tout d’abord, le site d’Escape Kit annonce une installation d’environ 10 minutes pour 60 minutes de jeu. On est assez loin du compte. Déjà le temps d’imprimer et d’assembler tous les éléments prend entre 20 et 40 minutes. Ensuite, selon comment vous installez les choses chez vous, cela vous prend entre 10 et 20 minutes. Donc on est entre 40 minutes et une heure d’installation en comptant toutes les étapes. Il faut aussi prendre en compte l’encre que cela puise dans l’imprimante. Il y a pas mal de choses à imprimer, et toutes les imprimantes n’ont pas l’option d’économie d’encore. Pour les feuilles, on peut largement imprimer les éléments recto sur du papier brouillon pour économiser le papier. Enfin, les décors et éléments sont bien évidemment beaucoup moins sympas et réalistes que dans les Escape Game classiques. Là où vous plongeriez habituellement dans un univers qui vous déconnectera totalement de la réalité, vous aurez chez vous tous les rappels que cela n’est qu’un jeu.

Je me suis aussi posé la question de la reproduction. En effet, le jeu est à télécharger, vous avez donc tous les éléments sur votre ordinateur. Comment empêcher la propagation des fichiers de manière gratuite et donc illégale ?

Cependant, les points positifs sont clairement majoritaires. Les scénarios sont disponibles en français et en anglais, et proposent divers niveaux de difficulté. Ainsi, même les plus habitués pourront se creuser les méninges sur les énigmes. Au final, le concept promet une belle activité, idéale en toute occasion, et parfaite pour le confinement !