Gaspard de Paris – L’attaque des automates

L’attaque des automates est le deuxième tome de la nouvelle série de romans, des éditions Flammarion, Gaspard de Paris. Un livre, pour les jeunes lecteurs dès 8 ans, qui propose de découvrir une nouvelle aventure du jeune apprenti ramoneur et de sa gargouille.

Gaspard est le narrateur de son histoire, il interpelle directement les jeunes lecteurs en expliquant qu’il a un peu plus de treize ans, au début de cette aventure. Il ignore son âge exact, car il est un enfant trouvé. Il habite la butte Montmartre, au sommet de Paris. Il est un garçon heureux, avec deux métiers passionnants et deux amis très spéciaux. En effet, il y a un monstre et une princesse. Son métier officiel est son travail chez le père Socrate, un vieil antiquaire, qui vend un peu de tout dans sa maisonnette. Et en fin de journée, Gaspard se balade sur les toits et nettoie les cheminées des beaux quartiers, car il est ramoneur…

Le récit est très bien découpé, en plusieurs chapitres courts, présentant, tout d’abord, le jeune héros, ses amis et le contexte historique, permettant aux jeunes lecteurs de se replonger dans l’histoire plus facilement. Puis, l’intrigue va rapidement arriver avec l’enlèvement soudain du père Socrate, devant les yeux des enfants, par une chauve-souris métallique. Une enquête et des recherches vont commencer pour Gaspard et ses amis, surtout la gargouille et Marguerite, qui vont braver les dangers multiples, pour rechercher un inventeur maléfique et découvrir les secrets du père Socrate. Le roman mêle aventure, enquête et fantastique, offrant un récit plein de péripéties, d’amitié et de courage, et de mécanique incroyable et redoutable, dans ce nouveau tome. Paris est également à découvrir dans ces romans, avec une atmosphère particulière. Quelques illustrations accompagnent parfaitement le roman, emportant un peu plus les jeunes lecteurs dans cette aventure fantastique.

L’attaque des automates est le deuxième tome de Gaspard de Paris, un roman pour les jeunes lecteurs. Une nouvelle aventure pour Gaspard et sa gargouille, qui vont mener l’enquête, pour retrouver le père Socrate kidnappé par une chauve-souris automate.