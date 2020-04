Que faire de ses vieilles radiographies médicales ?

Les radiographies médicales sont au cœur des dispositifs des établissements de santé et leur utilisation ne fait que croitre dans tous les pays du monde. Cela est notamment dû à la dernière avancée technologique majeure les concernant : le passage des radiographies argentiques aux radios numériques. Grâce à cette évolution, les nouvelles radios ne contiennent donc pas de sels d’argents.

Que des avantages ? Pas si sûr, car si les nouvelles radios sont moins polluantes elles restent faites de plastique PET et elles tendent à s’accumuler dans nos archives. Pour les particuliers il est souvent conseillé de les conserver quelques mois voir quelques années. Les établissements de santé eux sont tenus par la loi de les conserver au minimum une vingtaine d’année.

Ainsi lors du grand ménage, il peut être tentant de les jeter simplement à la poubelle classique, mais est-ce vraiment une bonne pratique ? Zoom sur le recyclage des radiographies pour les entreprises et les particuliers. Suivant votre situation, rendez-vous dans la section qui vous concerne.

Comment recycler les radiographies si vous êtes une entreprise ?

Valorema, présent partout en France, est un exemple d’entreprise qui peut recycler vos vieilles radiographies argentiques et numériques. L’entreprise enlève gratuitement les films radiographiques sur le site des établissements de santé partout aux en Europe et offre également de racheter les stocks les plus importants si ceux-ci sont riches en sels d’argent.

Après le tri des archives médicales, Valorema réduit ensuite les radiographies en morceau de plastique inférieurs à 2 cm, rendant illisible les documents. Ainsi le procédé développé par Valorema détruit les document de façon confidentielle selon les normes européennes et permet de remettre.

Leur site web fournit une excellente description de la manière dont les rayons X sont recyclés. Concernant les films argentiques, les clichés sont lavés dans une solution chimique qui sépare l’argent sous forme d’halogénure de son support plastique.

L’argent est ensuite fondu et transformé en barres, que l’entreprise vend ensuite à un vendeur. Une fois l’argent retiré, il reste un morceau de plastique PET qui est recyclé en textile sportif.

Vous êtes un particulier et possédez moins de 200 kg de radios ? Rendez-vous à la section suivante.

Comment recycler les radiographies si vous êtes un particulier ?

Consulter votre médecin

Avant toute chose, il est important de vérifier auprès de votre médecin quels sont les films radiographiques qui valent la peine d’être conservés. Il peut être obligatoire d’en conserver certains en raison de leur importance pour un état médical ou pour des raisons juridiques. Pour les autres, votre médecin peut vous proposer de les prendre lui-même et de les recycler pour vous.

Si votre médecin vous dit que vos radiographies valent la peine d’être conservées nous vous conseillons de les conserver dans un classeur ou dans un endroit sûr. Il est même préférable de les conserver dans l’enveloppe dans laquelle elles sont arrivées ou d’en demander une autre à votre médecin si vous l’avez perdue.

Recyclez vos radios

Les personnes possédant de petites quantités de films radiographiques peuvent déposer leurs vielles radios en pharmacie.

Les films radiographiques sont alors triés et ceux qui contiennent de l’argent sont envoyés pour être traités dans une raffinerie où ils sont chauffés à des températures supérieures à 1 000 degrés Celsius. L’argent est extrait alors et transformé en lingot d’argent pur. Le métal extrait est ensuite réutilisé pour fabriquer des bijoux, des composants électriques et des pièces d’ustensiles.

Mais le recyclage des radios est un procédé complexe qui nécessite de beaucoup de main d’œuvre et une chaine logistique relativement longue. C’est pourquoi les conditions de recyclage changent parfois selon les communes, il peut donc être intéressant de vous renseigner auprès de votre pharmacien ou de votre commune dès mesures prises dans votre zone. Si vous ne pouvez pas les déposer dans les pharmacies, sachez que certaines cliniques de radiologie accepteront vos anciennes radiographies et les feront détruire en conséquence pour vous.

Ou faites-en un don !

Vous pouvez peut-être faire don d’anciennes radiographies à des personnes qui en feraient un meilleur usage. Assurez-vous que les radiographies que vous donnez ne sont pas des radiographies qu’il est vital de conserver et qu’elles ne contiennent aucune information confidentielle ou retirez-les des radiographies avec un marqueur noir (ou un bon coup de ciseau !) et faites un don à une école maternelle ou à une garderie pour des expositions scientifiques.

Si vous ne trouvez pas preneur, certaines universités et établissements d’enseignement supérieur peuvent les récupérer pour leurs étudiants en art ou en sciences.