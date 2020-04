5 incontournables pour un voyage à Dubaï !

Dubaï est une ville où le tourisme a la côte. Il faut dire que malgré un développement très récent, il y a beaucoup de choses à faire à Dubaï. D’ailleurs, si l’on y voyage pour une semaine, il faut souvent faire des choix …Que faire à Dubaï ? Quels sont les incontournables de Dubaï ? Voici nos recommandations de 5 choses à voir ou à faire lors d’un séjour dans la plus célèbre ville des Emirats Arabes Unis.

Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde est à Dubaï …

Comment aller à Dubaï sans visiter la tour Khalifa, le plus haut building de la ville … Mais aussi du monde ! Avec une hauteur totale de 828 mètres, c’est en 2020 le plus grand gratte-ciel du monde … Bien évidemment, c’est une visite incontournable à Dubaï. Et tout simplement le site le plus visité du pays, les Emirats Arabes Unis.

Un passage par l’observatoire de Burj Khalifa s’impose donc lors d’un premier séjour ici. L’entrée coûte entre 30 et 90 euros en fonction de l’étage choisi. Mais déjà au 124ème étage, la vue sur la ville est impressionnante. De là haut, les buildings de 300 ou 350 mètres de hauteur paraissent ridicules !

Pensez à réserver votre ticket en ligne car la visite se fait par créneau horaire. Il n’est malheureusement pas possible de se présenter et visiter directement le building. Pour en savoir plus sur la visite de la Burj Khalifa pour votre voyage à Dubaï, vous pouvez consulter l’excellent site VoyageDubai.fr où vous trouverez tout ce qu’il faut savoir pour planifier en détails votre séjour.

Une excursion dans le désert de Dubaï : activité incontournable

On le dit souvent, Dubaï se trouve aux portes du désert. Dès lors, parmi les activités incontournables de Dubaï, on ne peut que citer l’excursion dans le désert. De très nombreuses options sont possibles pour profiter du désert : nuit dans un campement, safari 4×4 ou quad, survol des dunes du désert en montgolfière, soirée barbecue au milieu des dunes, …

Quelque soit la formule choisie, il faudra prévoir au minimum une grosse demi-journée voire plus pour cette activité phare de Dubaï. Notre préférence se porte surement sur la sortie classique en 4×4 et balade à dos de dromadaire qui se termine par une soirée barbecue au coeurs dunes de sable.

Le survol en montgolfière peut être une activité complémentaire mais qui ne remplace pas forcément le fait d’être sur le sable … Et il faut prévoir dans ce cas un gros budget car le vol coûte plus de 300 euros par personne !

Se rafraichir dans un parc aquatique à Dubaï

Aller dans un parc aquatique à Dubaï : une des activités populaires. Et même incontournable si vous allez à Dubaï en été. Avec le mercure qui dépasse les 35° une bonne partie de l’année, il faut dire que l’eau reste le meilleur refuge pour éviter le coup de chaud … Il existe plusieurs parcs aquatiques à Dubaï mais les 2 plus connus sont les suivants :

Aquaventure de l’hôtel Atlantis situé à The Palm

Wild Wadi waterpark à Jumeirah

Les 2 parcs sont impressionnants, regorgent d’attractions plus ou moins impressionnantes. On peut aisément y passer une bonne demi-journée voire une journée entière. Surtout si l’on y va lors d’un séjour à Dubaï en famille ! Il faut compter autour de 70 euros l’entrée par personne pour un adulte.

Découvrir le vieux Dubaï et ses allures d’Orient

Même si Dubaï n’est pas forcément la ville qui représente le mieux l’orient, c’est dans le vieux Dubaï que vous ressentirez le charme des pays arabes. Le vieux Dubaï se trouve au nord de la ville, autour de la Dubai Creek.

2 principaux quartiers forment Old Dubai : Bur Dubai et Deira.

Dans ces quartiers de la ville, vous trouverez : des souks, des souks, des mosquées, quelques musées et encore des souks ! C’est l’endroit où aller à Dubaï pour faire le plein de produits du Moyen-Orient : henné, épices, dattes, vêtements traditionnels, bijoux en or, …

Les quartiers de Dubaï sont accessibles en métro. C’est un passage obligé lors d’un premier voyage dans la ville. Lors de votre passage dans les vieux quartiers de la ville, ne manquez pas la visite du Dubai Museum. Ce musée est gratuit. Il se trouve dans un ancien fort. La visite permet d’en savoir plus sur l’histoire de la ville de Dubaï. Vous pourrez trouver plus d’informations sur ce musée sur le site officiel ici.

Shopping à Dubaï, une activité incontournable …

Le shopping à Dubaï ne se limite pas aux produits traditionnels que l’on peut trouver dans les souks de la ville. Le shopping à Dubaï est une activité phare, incontournable. Pour les touristes mais aussi pour les locaux. Il faut dire que la ville regorge de centres commerciaux immenses, démesurés, à l’échelle de la ville. C’est le cas du Dubai Mall et du Mall of the Emirats par exemple.

Le Dubai Mall, tout proche de la Burj Khalifa, est d’ailleurs le plus grand centre commercial au monde. Dans ces centres commerciaux, vous pourrez par exemple acheter des parfums orientaux de très bonnes marques. Prévoir un budget conséquent tout de même. Vous y trouverez aussi de nombreuses marques internationales bien évidemment.

Vous partez à Dubaï en voyage prochainement ? Vous savez désormais quels sont les incontournables à faire absolument lors d’un premier séjour dans la ville de la démesure.

Bien évidemment, si vous séjournez plus longtemps dans la ville, vous aurez largement de quoi vous occupez. Il ne faut pas croire que Dubaï se résume à ces quelques activités incontournables … Dubai Frame, Legoland, jet ski ou encore survol de la ville en hélicoptère, les autres idées d’activités ne manquent pas !