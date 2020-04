Les bienfait des huiles de CBD

La vente et la consommation des produits contenant du CBD dans leurs ingrédients sont de plus en plus souples depuis qu’on a découvert ses vertus sur la santé. À l’heure actuelle, c’est l’huile de CBD qui connait le vent en poupe compte tenu des bienfaits qu’elle apporte sur la santé. Mais quels sont au juste les bienfaits de l’huile essentielle issue de la plante de chanvre ?

C’était en 1963 que la structure chimique du CBD a été découverte. À l’époque, elle a été catégorisée dans la famille des drogues étant donné qu’elle est issue du cannabis. D’ailleurs, le CBD a continué d’être mal vu par la société pendant plusieurs années. Ce n’était en effet récemment qu’il s’est popularisé lorsque les professionnels de la médecine ont prouvé qu’il ne provoque pas des effets planants comme certains actifs du cannabis. Au contraire, elle contribue grandement aux mieux-être de ceux qui le consomment grâce à ses vertus sur la santé.

Si l’huile de CBD n’a pas pu s’intégrer dans la société pendant assez longtemps, c’est parce qu’il a été toujours confondu avec le THC qui est aussi un autre actif de la plante du chanvre. Ce dernier est en effet celui qui agit négativement sur le cerveau, ce que nous appelons dans le langage courant : la drogue.

Huile de CBD : substance aux multiples vertus

Le CBD le plus consommé est celui sous forme d’huile essentielle. Elle permet en effet de faciliter la consommation et ses bienfaits sont multiples. L’huile issue de la fleur de CBD est en effet connue depuis toujours pour ses propriétés permettant de réduire l’anxiété et le stress.

L’huile est également parfaite pour atténuer les douleurs dues aux diverses maladies chroniques telles que la sclérose en plaques, la fibromyalgie, etc. D’ailleurs, on l’utilise de plus en plus pour lutter contre les inflammations et les syndromes inflammatoires chroniques tels que l’intestin irritable, etc.