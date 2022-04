Le club des NCE – Alerte pollution !

Alerte pollution ! est le troisième tome de la série de romans jeunesse, Le club des NCE, des éditions Gulf Stream. Un ouvrage de Nadine Debertolis et Céline Deregnaucourt, paru en mars 2022, qui vient présenter les aventures de jeunes poissons, tortues, crustacés d’un récif.

Au nord-est de l’Australie, dans la grande barrière de corail, six jeunes aventuriers tentent de protéger leur récif. Ils font partie du club des Nageoires et Carapaces Extraordinaires. Comme tous les matins, les membres du club se rassemblent sous le grand corail Acropora. C’est leur quartier général. Méla est heureuse, elle montre à ses amis sa carapace qui brûle de mille feux. Elle revient de la laverie, un lieu apprécié dans le récif. Dans cette laverie, de nombreuses espèces se croisent et attendent leur tour pour se faire chouchouter par de petits poissons nettoyeurs, qui débarrassent les autres de leurs parasites et saletés.

Dans le récif, tout le monde ne se porte pas bien. Certains poissons et habitants semblent faibles, malades et fatigués… Les jeunes aventuriers décident donc d’enquêter et vont découvrir d’où vient le problème. C’est un sérieux problème qui s’annonce, les membres du club NCE vont devoir faire face à la pollution ! Tout en essayant de suivre de sages conseils, les petits aventuriers vont vivre encore bien des péripéties, pour tenter de sauver leur récif et ses habitants. Le roman, pour les jeunes lecteurs, est bien découpé, bien rythmé et plaisant à découvrir. Face à une nouvelle urgence, les jeunes héros vont devoir trouver du courage et des astuces, pour sauver leur récif. Le récit est touchant, avec des héros attachants, différents, auxquels les enfants pourront se retrouver, et sensible. Le livre se termine avec un lexique bien utile, ainsi qu’une présentation de deux associations qui soutiennent la collection. Des illustrations accompagnent parfaitement le récit, avec un trait fluide, vif, rond, ainsi qu’un univers coloré et souriant.

Alerte pollution ! est un roman jeunesse de la série Le club des NCE, des éditions Gulf Stream. Un récit captivant, bien rythmé et aventureux, qui sensibilise les enfants à la protection des océans, à travers une aventure touchante, et des personnages attachants.

Le club des NCE