La sélection printemps et Pâques par Silverlit

Silverlit, marque de jouets interactifs et technologiques, présente une jolie sélection de jouets pour ce printemps et fêter Pâques, tout en évitant la crise de foie ! En effet, trois jouets interactifs sont à découvrir, pour éveiller les enfants, petits et grands, pour les amuser, les captiver, les faire rêver, les laisser s’aventurer…

Parmi les marques du groupe Silverlit, Ouaps, pour les tout-petits et Ycoo sont à retrouver dans cette sélection spéciale, pour le printemps. Des jouets qui offrent une autre alternative au chocolat de Pâques, invitant les enfants à découvrir la fête autrement et à s’amuser. Des objets qui resteront, pour garder un souvenir, une autre idée de cette fête…

Aussi, pour les tout-petits, la marque Ouaps propose de s’amuser avec La famille Cot Cot. Un jeu adorable et interactif, plutôt simple à mettre en place et drôlement amusant, pour les enfants. En effet, la famille Cot Cot se compose d’un papa, d’une maman, d’une sœur et d’un petit frère. Les parents vont devoir cacher les trois derniers personnages, tandis que le papa coq va pleurer sa famille… Interactif, lorsqu’il est allumé, le papa coq appelle et alerte, car il ne trouve plus sa famille. Ça va être donc aux enfants de retrouver les autres membres cachés, pour que le papa coq puisse chanter de joie ! Le jeu est plaisant, amusant, interactif, avec cette mission spéciale, pour les tout-petits, qui se prennent rapidement au jeu. Comme des poupées russes, tous les membres de la famille Cot Cot seront à ranger dans le papa coq !

Du côté de la marque Ycoo, les jouets Biopod sont incontournables, pour fêter le printemps et Pâques. En effet, les jouets sont à retrouver sous forme d’un œuf ! Dans la chasse aux œufs, les enfants seront surpris et enchantés de découvrir un œuf pas comme les autres, une sorte de capsule qui cache des animaux à collectionner. Ainsi, l’édition Cyberpunk propose de collectionner 8 œufs, soit 8 animaux incroyables différents. A l’intérieur de la capsule, il y a tout ce qu’il faut, pour construire la créature, avec différentes pièces à assembler et la notice d’instructions assez facile à suivre, avec les étapes en pas à pas illustré. L’animal surprise est interactif, ses yeux s’illuminent lorsqu’on appuie sur sa tête et il émet des bruits, cris.

Enfin, les petits oiseaux interactifs Silverlit sont également à retrouver, pour fêter le printemps. D’adorables petits chanteurs, qui amuseront les enfants, petits et grands. Là encore, plusieurs modèles sont à collectionner, offrant des couleurs vives et des motifs plaisants. Les petits oiseaux interactifs réagissent au toucher, la voix et sifflement des bambins. Les volatils répondent en bougeant la tête et le bec. Les petits chanteurs possèdent plus de 50 mélodies, permettant de ne jamais se lasser, et forment, à plusieurs, une véritable chorale, pour fêter les beaux jours ! Un DigiClip permettra d’emporter facilement le petit volatil coloré, pour être accroché plus aisément.

Silverlit, et ses différentes marques, propose une belle sélection de jouets interactifs, pour petits et grands enfants, pour fêter le printemps et Pâques. Une chasse curieuse, interactive, pleine de surprises, de cadeaux, qui évitera aussi les crises de foie !

