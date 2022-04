Aliette Armel est l’auteure de plusieurs romans inspirés par les voyages et d’essais sur de grandes figures littéraires. Son dernier ouvrage, La Bretagne, terre de sacré est paru le 6 avril 2022 aux Éditions Desclée de Brouwer.

Une Terre Sacrée

La Bretagne est une région où le sacré est fortement présent. Depuis les bâtisseurs de Carnac, aux sculpteurs de la Vallée des Saints, les hommes ont laissé des témoignages de leur attachement au sacré. Les milliers de chapelles et calvaires en sont des éléments toujours visibles.

Le sacré se trouve aussi dans l’invisible, les croyances ou les légendes. Qui n’a jamais entendu parler de la cité d’Ys ou de la forêt de Brocéliande ? Les nombreux pardons bretons sont des formes de pèlerinage toujours attendus à des dates fixes.

Une Terre d’inspiration

La Bretagne a inspiré de nombreux poètes et écrivains. Aliette Armel, illustre son récit de plusieurs textes et citations, écrits par Georges Perros, Ernest Renan, Xavier Grall, Julien Gracq, Anatole le Braz, Pierre-Jakez Hélias ou Chateaubriand.

En lisant, La Bretagne, terre de sacré, on suit les pas de l’auteure dans ses promenades, du Morbihan à la Côte de Granit rose, entre terre et mer ” Armor et Arcoat”. Nous n’avons pas ici, un catalogue des différents sites “sacrés” de la région, mais les ressentis d’une personne qui aime la Bretagne. En y incluant des extraits de textes littéraires, cela donne une vision originale de la région, à laquelle le lecteur ne peut rester insensible.