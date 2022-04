Sélection de livres de cuisine à avoir ! (1ère partie)

A la rédaction, nous vous avons sélectionné pour la première partie de notre shopping cuisine quatres livres que vous devriez absolument avoir chez vous ! De la sauce au plat gastronomique ou aux plats d’ailleurs il n’y a qu’un pas !

Le petit manuel des sauces – Marabout – 15,90€

Un plat sans sauce n’est rien. Une bonne sauce peut faire d’un plat ordinaire un plat totalement extraordinaire. C’est pourquoi il est important de maitriser les sauces. Et dans ce livre, vous allez pouvoir comprendre, apprendre et maitriser 40 recettes de sauces originales et traditionnelles. Vous allez apprendre à faire une sauce aussi bien sucrée que salée. Vous apprendrez entre autres à réaliser : Le fond de veau, le fumet de poisson gastrique, le roux, l’eau de tomate à la sauce caramel ou encore de la sauce poivre piment et noisette ou à la sauce forestière … De la plus simple à la plus compliquée, les sauces n’auront véritablement plus de secrets pour vous. Vous réaliserez même à faire une véritable carbonara (sans oeuf, sacrilège !).

Le livre de Thomas Feller est alors illustré et détaillé comme un livre scientifique. Tout est décortiqué pour que vous puissiez devenir le meilleur chef des sauces. Peut être est ce vous le futur yannick Alléno des sauces ?

Nature : de la terre à l’assiette. David Gallienne – Editions Solar 29,95€

Et si pour changer vous réalisiez un plat digne d’un chef étoilé ? On se souvient du jeune chef David Galienne dans l’équipe d’Hélène Darroze et on n’avait qu’une hâte pouvoir goûter ses plats. Et c’est possible à présent, le tout sans vous déplacer de chez vous.

Avec son premier livre “Nature : de la terre à l’assiette” vous allez pouvoir réaliser pas moins de 90 recettes. Le livre en lui même est une véritable oeuvre d’art à mon sens, rien qu’en regardant les photos, vous en salivez d’avance et vous n’avez qu’une hâte : faire la recette.

On trouvera aussi bien des recettes traditionnelles, que des recettes vous invitant au voyage. Associer les saveurs n’aura jamais été aussi faciles ! Salsifis carbonara, Choupignon (chou aux pignons), Boeuf à la mûre, maïs, oignon nouveau ou encore tarte yuzu meringuée … De l’audace vous en vouliez, en voila dans son livre !

Et si vous avez suivi l’émission Top Chef, vous retrouverez aussi quelques créations de David Gallienne (par exemple le dessert “mangue, coco, chou fleur” qui avait étonné les chefs !). De l’entrée au dessert, vous trouverez forcément un plat à réaliser … et à savourer au gré de vos envies et de votre jardin (ou de votre maraicher) !

Petits plats comme au Liban / Afro – éditions Marabout (6,99€)

Si vous avez envie de cuisine d’ailleurs, nous avons la solution à la rédaction ! La collection Marabout du monde a 2 petits nouveaux : “Petits plats comme au Liban” et “Petits plats Afro”, c’est meilleur à la maison.

Concernant les recettes afro, vous allez pouvoir préparer et déguster entre autres : un poulet mafé express, un colombo de poulet , un flan coco, un poisson frit à l’antillaise ou même le fameux Pili Pili (une espèce de beignet frit à la viande) voire même accompagné le tout d’une bonne petite purée de piment (attention ça pique!) . Niveau dessert, par exemple, vous pourrez manger un délicieux gâteau à l’ananas et au vieux rhum le tout accompagné d’un jus de Bissap blanc (ou fleur d’hibiscus). On en salive d’avance !

Maintenant partons au Liban ! Vous pourrez notamment cuisiner des plats traditionnels comme le houmous, les falafels, l’halloumi ail et menthe (sorte de mozzarella) les côtes d’agneaux grillées aux sept épices ou encore vous faire un bowl libanais. Ou pourquoi pas opter pour un tartare de daurade au citron confit voire même un shawarma poulet courgettes ? Le tout accompagné d’une petite limonade à la fleur d’oranger ou un bon thé à la menthe !

L’avantage est que si vous n’avez pas beaucoup de temps pour cuisiner, avec ses 2 livres vous n ‘aurez besoin que de 30 minutes pour que tout soit prêt.

On en a fini avec cette première sélection, d’autres livres de cuisine sont à venir ! Préparez vous à saliver !