Bénédicta : 4 mayonnaises qui vont faire frétiller vos papilles

L’été est la saison idéale pour laisser libre cours à sa créativité culinaire, et cette année, Bénédicta vous propose quatre nouvelles mayonnaises Gourmet qui vont révolutionner vos repas. Que vous soyez amateur de viandes blanches, de viandes rouges, ou que vous préfériez des accompagnements plus simples comme le riz ou les pommes de terre, ces mayonnaises sont là pour sublimer chaque plat. Préparez-vous à vivre une expérience gustative inoubliable avec ces créations audacieuses !

La mayonnaise au Bleu : Une note gourmande et raffinée

Pour les amateurs de saveurs intenses, la Mayonnaise au Bleu de Bénédicta est une véritable révélation. Sa texture onctueuse et son goût prononcé de bleu apportent une touche de caractère à vos viandes rouges. Que ce soit pour accompagner un steak saignant ou un burger gourmet, cette mayonnaise transforme chaque bouchée en un moment de pur plaisir. C’est l’alliée idéale pour ceux qui recherchent une touche d’élégance dans leurs assiettes estivales.

La mayonnaise aux Cèpes et au porto : L’Alliance parfaite du bois et du raffinement

Avec la Mayonnaise aux Cèpes et au porto, Bénédicta vous propose un véritable voyage au cœur de la forêt avec une touche de porto. Les arômes profonds et boisés des cèpes se mêlent à une onctuosité exquise pour sublimer vos viandes rouges. Cette mayonnaise apporte une touche de sophistication à vos plats, que ce soit avec un rôti de bœuf ou des filets de canard. Chaque cuillerée révèle des saveurs complexes et raffinées, parfaites pour impressionner vos convives lors de vos dîners d’été.

La mayonnaise Ail et Fines Herbes Bénédicta: Douceur et fraîcheur en toute simplicité

La Mayonnaise Ail et Fines Herbes est la quintessence de la simplicité gourmande. Avec son goût délicat enrichi d’ail, de persil et de ciboulette, elle accompagne parfaitement vos viandes blanches. Mais ne vous arrêtez pas là ! Cette mayonnaise est également idéale pour napper un riz parfumé ou des pommes de terre rôties, apportant à vos plats une note de fraîcheur et de légèreté qui ravira vos papilles tout au long de l’été.

La mayonnaise Truffe d’Été : Le luxe à portée de main

Enfin, laissez-vous séduire par la Mayonnaise Truffe d’Été, la plus luxueuse de cette nouvelle gamme. Avec son parfum envoûtant de truffe d’été, elle transforme chaque plat en une expérience gastronomique unique. Parfaite pour accompagner des viandes blanches comme le poulet ou la dinde, elle se marie également à merveille avec des légumes grillés. À chaque bouchée, c’est un véritable délice qui éveillera vos sens et fera de vos repas un moment inoubliable.

Relevez vos plats cet été avec Bénédicta

Cet été, apportez du goût et du style à vos repas avec les nouvelles mayonnaises Gourmet de Bénédicta. Que vous soyez fan de bleu, de cèpes, d’ail et fines herbes ou de truffe, il y a une mayonnaise qui répondra à toutes vos envies.Transformez vos plats en véritables chefs-d’œuvre culinaires, et laissez-vous emporter par les saveurs intenses et raffinées de ces créations uniques.

Vous trouverez les pots en format 80gr ou en 260gr dans votre supermarché habituel.

Pour finir, parce qu’on est sympa, on va vous donner deux recettes pour l’apéro du chef Jean Covillault (qui a participé à Top Chef) qui les a élaboré spécialement pour ces mayonnaises ! Et pour les avoir dégustés, on s’est juste régalés !

ÉTAPES

1. Équeuter les haricots verts puis les blanchir 2min dans de l’eau salée frémissante. Les refroidir rapidement.

2. Réaliser l’appareil à tempura. Dans un saladier mélanger la farine et l’eau gazeuse. Assaisonner. Ajuster la consistance de la préparation en mettant un peu de farine ou un peu de d’eau (c’est le moment test !) Une fois la bonne consistance trouvée, tremper les haricots verts dans la tempura, enlever le surplus puis envoyer dans la friteuse.

3. Une fois les tempura frits, dresser avec une cuillerée de sauce Gourmet Truffe d’été, du persil haché et un quartier de citron. Petit tips : réaliser les tempura à l’avance et les repasser 30sec dans la friture avant de les servir.

Petite anecdote de Jean Covillault :

“J’ai imaginé cette recette durant une épreuve Top Chef en compagnie d’Albane. Un régal pour les chefs ! ”

ÉTAPES

1. Dans un saladier, mélanger la farine, le sel et le sucre. Faire chauffer l’eau (40 degrés), et ajouter la levure afin de l’activer. Ajouter l’eau et la levure au mélange, mélanger puis ajouter le yaourt grec et l’huile d’olive. Pétrir pendant 10 bonnes minutes. Laisser reposer 1h. Réaliser des boules de pâte et les étaler à 0,5/1 cm d’épaisseur. Dans une poêle chaude, sans matière grasse, faire cuire les naans 1 min / 1min30 de chaque côté.

2. À la mandoline, découper le radis noir et les radis roses. Zester un citron jaune, ajouter le jus, huile d’olive, sel, ciboulette hachée et le curcuma. Mélanger puis passer au dressage.

3. Tartiner le naan de la sauce Gourmet au Bleu. Disposer la petite salade de radis, couper en 4 et manger !

Astuce du chef :

Pour varier les plaisirs, la recette fonctionne également avec la sauce Gourmet Ail et Fines Herbes.

Et maintenant il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter Bon appétit !

