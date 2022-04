ELIE SAAB : Le parfum lumière – Une fragrance qui rayonne

Je me suis récemment surprise à vouloir sortir de ma zone de confort pour vous présenter des parfums intenses, boisés, chauds et lumineux à la fois. « Le parfum lumière » du créateur libanais ELIE SAAB fait partie de ceux qui m’ont le plus surpris par cette force qui le caractérise tant.

Si la fragrance en elle-même est puissante, le flacon n’en reste pas moins élégant. Il plante le décor avec ce verre couleur jaune intense qui fait instantanément penser aux rayons du soleil. La bouteille est superbe, il suffit de la prendre en main quelques secondes pour en apprécier chaque détail : le pictogramme fleuri qui rappelle la marque, le raffinement des écritures, des courbes également.

“Le parfum lumière” est disponible à – 30 % chez Marionnaud.

« Le parfum lumière » – Une essence chaleureuse et énigmatique

Si vous êtes adeptes de parfums intenses, « Le parfum lumière » d’ELIE SAAB risque bien de vous surprendre. J’ai moi-même été étonnée de voir qu’il existait des parfums d’une telle puissance. C’est clairement une fragrance qui me fait penser à l’été, le soleil de plomb, les effusions de joie, la délectation, l’audace également. D’ailleurs, il en ressort beaucoup de sensualité, à tel point qu’il peut déstabiliser au premier abord lorsqu’on est davantage habitué aux parfums discrets. Je dirai qu’il fait partie de ceux que l’on porte parce que l’on a eu un coup de foudre. Il est un peu unique en son genre, chaleureux et énigmatique à la fois.

Ses notes olfactives

Lorsque je découvre un parfum, j’ai toujours une image en tête de ce à quoi il me fait penser. Pour « Le parfum lumière » d’ELIE SAAB, j’ai de suite eu la représentation d’un coucher de soleil. Cette chaleur qui rayonne intensément sur la peau sans pour autant l’agresser. Pas étonnant donc que le sillage soit si fort, puisqu’il est essentiellement boisé, grâce au jasmin Sambac qui ressort intensément. On retrouve également la fleur d’oranger et quelques touches ambrées avec l’Ylang-Ylang solaire. Soit un mélange voluptueux qui ne passera pas inaperçu, c’est certain.

Je suis ravie d’avoir découvert « Le parfum lumière » car c’est la première fois que j’ai le plaisir de sentir un parfum signé ELIE SAAB. N’hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce parfum et à quoi il vous fait penser.