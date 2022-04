Les futurs de Liu Cixin – La terre vagabonde

La terre vagabonde est le premier tome d’une nouvelle collection des éditions Delcourt, intitulée Les futurs de Liu Cixin. Une collection qui sera constituée de quinze bandes dessinées tirées des nouvelles de l’écrivain, grand auteur contemporain de science-fiction.

Sa mère lui a raconté le jour où toute la famille est allée admirer le soleil se coucher, pour la dernière fois. Sur Terre, il n’y aura plus jamais ni jour ni nuit. L’astre a pris trois jours et trois nuits pour enfin disparaître de l’horizon. La Terre venait de s’arrêter de tourner. C’est durant cet interminable crépuscule qu’il est né. Le crépuscule n’est pas synonyme d’obscurité, car tout l’hémisphère nord est éclairé par les réacteurs de la Terre. La température extérieure est de quatre-vingts degrés, il faut donc sortir avec des combinaisons spéciales, réfrigérantes. De plus, la chaleur est si étouffante qu’elle provoque des orages violents. Le ciel semble alors se muer en une mer de lave chauffée à blanc. Quand les habitants de l’autre hémisphère viennent ici, il arrive souvent qu’ils perdent la tête, à se trouver dans cet étrange environnement…

Christophe Bec et Stefano Raffaele s’inspirent donc du roman de Liu Cixin, qui immerge facilement les lecteurs dans un univers puissant, une vision universelle d’un futur possible pour l’humanité et la Terre. La bande dessinée d’anticipation présente un récit de science-fiction dense et captivant. Alors que le soleil se meurt, l’humanité s’active pour piloter la Terre jusqu’à une constellation qui lui permettra de trouver la chaleur nécessaire à sa survie et à la survie de l’humanité. Un long voyage périlleux, entre transmission, sacrifices, drame, famille, amour, danger… L’ouvrage est imposant, riche, intelligent, touchant, avec cette vision assez visionnaire de l’apocalypse, la volonté de l’humanité à lutter, les sacrifices, les technologies incroyables… Le dessin est réussi, tout aussi captivant, avec des planches incroyables, de cette Terre qui se meurt, de ces populations qui se battent, de la vie, de la survie, de l’espoir… Le trait est fluide et dynamique, les personnages expressifs et l’univers plaisant.

La terre vagabonde est une adaptation d’un roman de Liu Cixin, qui débute une nouvelle collection des éditions Delcourt. Un album dense, surprenant, captivant, inquiétant, présentant un récit d’anticipation ambitieux, dramatique et puissant.

