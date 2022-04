Soigneurs juniors – Koala à bord !

Koala à bord ! est le huitième tome de la série Soigneurs juniors, des éditions Nathan, paru en février 2022. Un nouveau roman, de Christelle Chatel et Anne-Lise Nalin, pour les jeunes lecteurs dès 8 ans, qui présente une nouvelle mission pour les apprentis soigneurs.

Dans les allées du ZooParc, Louise chantonne, sous les regards amusés des visiteurs. La jeune fille est heureuse, le printemps est là, les arbres sont en fleur et les bébés arrivent ! Hermine et Farès, derrière elle, partagent sa bonne humeur, tout en essayant de rester discrets. Les enfants profitent des vacances pour prêter main-forte aux équipes de chaque secteur du ZooParc. Il y a du travail partout, en ce moment, au Dôme équatorial, à la Plaine Asiatique, ou encore à la Savane. A Beauval, le printemps est la saison des naissances ! Louise s’arrête brusquement, elle a une nouvelle idée de nom pour le bébé de Bolinhas et Kvido.

Les quatre copains se retrouvent, pour les vacances de printemps, au ZooParc de Beauval. La saison des naissances qui réjouit les enfants et les soigneurs commencent. Les enfants vont accompagner une femelle koala, qui va être transférée au zoo de Lisbonne. Un voyage fabuleux, pour rassurer l’animal, mais qui va s’avérer, plus périlleux que prévu ! Le récit est bien découpé, en plusieurs chapitres, permettant une lecture plus fluide et agréable pour les jeunes lecteurs, qui pourront lire à leur rythme. Le roman est adapté, les mots choisis, le ton immersif, avec des dialogues. L’ouvrage est aussi intéressant, avec des connaissances apportées sur les animaux. Les héros incroyables, attachants et courageux, offrant ici une nouvelle aventure captivante. Quelques illustrations accompagnent le récit, immergeant toujours plus les enfants, dans cet univers fabuleux.

Koala à bord ! est le huitième tome de la série Soigneurs juniors, des éditions Nathan, qui présente un nouveau roman jeunesse, ainsi qu’une nouvelle mission pour les apprentis soigneurs, du ZooParc de Beauval, qui vont partir en avion, pour accompagner et rassurer une femelle koala.

La série Soigneurs juniors