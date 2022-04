L’Enfer pour Aube – Paris Apache

Paris Apache est le premier tome du diptyque L’Enfer pour Aube, de Philippe Pelaez et Tiburce Oger, paru aux éditions Soleil, en mars 2022. Une bande dessinée qui présente une enquête policière, dans un Paris du début du XXème siècle, en pleine transformation.

Quelqu’un se souvient de ces visages brunis par la crasse, plissant les yeux lorsque le soleil des riches, économe de ses bienfaits, daignait lui accorder quelques misérables rayons. La personne entend encore le bruit de ces mains jeunes, déjà calleuses, qui jouaient souvent du surin, par nécessité ou par bêtise. La lame récitait sa partition sémillante, accompagnée de la mélopée gutturale de l’homme égorgé. Le peuple des bordures avait les clos des vignerons pour horizon, ainsi que les barrières d’octroi pour frontières. Le peuple s’égayait dans les guinguettes de la courtille, il s’étourdissait dans les assommoirs poisseux et s’émancipait dans les hôtels borgnes. Le peuple de la zone avait échoué au-delà des fortifications, où il avait bâti une cité riante. Un dédale de planches vermoulues, avec des tôles percées. Les rues étaient boueuses, à peine assez large…

Dans les rues de Paris du début du XXème siècle, rien ne va plus. Un tueur insaisissable, un vengeur masqué tue les notables. Sa signature est de laisser un Louis d’Or près de chacune de ses victimes. Ainsi, le lecteur est rapidement plongé dans une atmosphère étrange et captivante à la fois. La bande dessinée est travaillée, avec cette enquête palpitante, cet étrange assassin, l’intrigue bien posée, sur fond de faits historiques. En effet, le côté historique du récit est mis en lumière, permettant d’accrocher parfaitement à l’histoire et l’intrigue. Les questionnements sont nombreux, certains se révèlent au fur et à mesure de la lecture. L’ensemble est bien rythmé et dynamique, très plaisant à lire et à découvrir. Le dessin est tout aussi travaillé et captivant, avec un trait majestueux, fluide, détaillé et vif.

Paris Apache est le premier tome du diptyque L’Enfer pour Aube, des éditions Soleil, qui offre une intrigue captivante. En effet, l’album débute assez bien, offrant un récit rythmé, étrange, travaillé, avec une enquête policière, une terreur qui s’empare de Paris, une vengeance…

