Mon livre de faits étonnants sur les animaux est un ouvrage des éditions Usborne, paru en février 2022. Un livre qui marque le début d’une nouvelle collection autour de faits étonnants. Ici, les jeunes lecteurs sont invités à découvrir bien des merveilles surprenantes du monde animal.

C’est par le géant des océans que débute la découverte ! De tous les animaux ayant jamais vécu sur Terre, la baleine bleue est la plus grande. En effet, la baleine bleue possède une queue aussi large qu’une cage de football, un globe oculaire environ gros comme un pamplemousse, une nageoire aussi longue qu’un lit. De plus son cœur fait la taille d’une voiture tamponneuse et la langue père autant que cinq pianos à queue. La prochaine double page présente et compare un animal dont le petit est plus grand que l’adulte ! Une surprenante chose, car, en effet, presque tous les animaux adultes sont beaucoup plus grands que leur progéniture.

Ainsi de suite, à chaque page ou double page, les jeunes lecteurs vont découvrir des faits incroyables sur les animaux, des capacités, des réalités, des protections, des pelages, des forces, et bien d’autres choses encore. Le livre est très intéressant, avec beaucoup d’illustrations colorées, qui attirent l’œil des jeunes curieux. A côté de cela, des paragraphes courts viennent apporter les informations nécessaires pour comprendre les capacités de chacun, leurs différences qui font leur force, leurs compétences, leurs talents… L’ouvrage est plaisant à découvrir, offrant une multitude d’informations adaptées aux jeunes lecteurs, qui vont comprendre un peu plus le monde animal fascinant, fabuleux et intelligent. Un glossaire et un index, à la fin du livre, permettent de retrouver des définitions et de retrouver plus facilement des informations sur certains animaux choisis.

Mon livre de faits étonnants sur les animaux est un documentaire, pour les jeunes curieux, des éditions Usborne. Un ouvrage complet, illustré et adapté, afin que les enfants puissent découvrir les curiosités et merveilles surprenantes du monde animal.

