Chocolaterie Monbana – Fondre de plaisir pour Pâques

La chocolaterie française Monbana présente pour fêter Pâques et le printemps, des coffrets divers et variés, mais surtout gourmands et croquants. Pour tous les aventuriers prêts à partir à la chasse aux œufs, et pour les parents qui attendent patiemment, de délicieuses surprises chocolatées sont à découvrir et savourer.

La chocolaterie française Monbana, depuis 1934, spécialiste historique du chocolat en poudre, a su se diversifier avec succès. En effet, la marque propose aujourd’hui plus de 250 spécialités qui viennent répondre à toutes les envies gourmandes et chocolatées ! Il y a du chocolat à boire, à déguster, à croquer, à cuisiner, à offrir et à s’offrir. Un savoir-faire qui séduit, pour cette fabrication française, en France et à l’étranger.

Pour fêter Pâques et le printemps, la chocolaterie Monbana propose de retrouver d’irrésistibles chocolats, qui régaleront petits et grands ! A l’occasion de cette fête traditionnelle, une toute nouvelle collection est à découvrir, partager, offrir et déguster. Tout d’abord, il y a deux coffrets d’animaux à piocher. Les traditionnels animaux de la chocolaterie sont de retour, en version chocolat au lait et chocolat noir. Des friandises sous forme d’animaux de la ferme, avec des poules dans un panier, des poussins, coqs et lapins, au délicieux goût de chocolat praliné noisette. Les animaux sont croquants et fondants en bouche, savoureux, tout en douceur avec le chocolat ou lait, ou un peu plus puissant, avec le chocolat noir.

Une vague chocolatée s’invite dans la collection, une nouvelle tablette croustillante, de 85g, au chocolat noir, agrémenté de fleur de sel de Guérande, de brisures de crêpes dentelle et habillée de traditionnelles fritures au chocolat blanc. La tablette est amusante, belle et surtout gourmande, proposant une explosion de saveurs, avec le chocolat noir puissant, fondant par la suite, relevé de la fleur de sel. Les brisures de crêpes dentelles offrent le croustillant et le caramélisé, tandis que la friture au chocolat blanc va venir radoucir l’ensemble.

Enfin, il y a des gourmandises à partager, notamment avec les assortiments de chocolats fourrés et de mendiants, ou encore de fritures au chocolat au lait et noir et croustilles chocolatées. Les gourmandises à partager sont celles que France Net Infos a pu déguster et savourer. Un coffret simple et gourmand, qui propose de partager et de savourer de délicieuses bouchées chocolatées. Les incontournables animaux de la ferme au praliné noisette, au chocolat au lait et chocolat noir sont à retrouver, mêlés de mendiants croquants et savoureux. Des bouchées fondantes et croquantes à la fois, avec les fruits secs, avec les amandes et noisettes caramélisées, mais aussi éclats de caramel et brisures de nougat.

Pour fêter Pâques et le printemps, la chocolaterie Monbana nous comble, avec cette collection spéciale et gourmande, pour petits et grands amateurs de chocolat. Le choix est multiple et difficile, malgré tout certains coffrets rassemblent ses gourmandises à offrir et partager, pour passer des moments gourmands, tels que nous les aimons.

