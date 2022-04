CrossOver Tome 1 : Kids love chains chez Urban Comics 

Au milieu, Ellie, qui n’a de cesse de vouloir retourner dans le dôme pour retrouver ses parents …

CrossOver tome 1, la nouvelle petite bombe de Cates, Shaw et Cunniffe aux Éditions Urban Comics collection Indies, à paraître le 15 Avril 22 !!!

Le décor :

Denver, Colorado, 11 Janvier 2017 …

Une ville en plein chaos. Comme une brèche immense ouverte dans le ciel, un autre monde écrase le monde réel. L’épicentre : le centre de Denver. Les civils tentent de s’échapper comme ils le peuvent. Mais, ils ne sont que des « fourmis » sous la puissance de l’événement qui se produit sous leurs yeux. Beaucoup meurent sous les effondrements des immeubles, provoqués par la guerre qui se joue au-dessus de leurs têtes. Les combats entre super-héros font rage, mais aucun d’eux ne regarde les dégâts engendrés plus bas. Des civils innocents gisent partout sans vie.

Après quelques mois, un des supers tente de créer un champ de force pour isoler ce crossover meurtrier, mais, au moment de sa création, plusieurs familles sont séparées à tout jamais.

Provo, Utah, maintenant …

Ellipse Howell n’est plus la petite fille qu’elle était lorsqu’elle a perdu ses parents sous le dôme. A présent, elle subit les injures, les menaces qui pèsent sur sa différence avec les civils . Car, depuis l’apparition des supers, le mal a été fait. Une haine s’est développée dans le cœur de chacun, en même temps que ceux-ci grandissaient. La majorité a donc développé une aversion complète contre les supers et tout ce qui s’y rattache.

Y compris les comics, validés par les autorités et conformes aux directives du gouvernement, qu’Ellipse vend dans son comics shop. Avec Otto, un vie​il ​emmerdeur, elle est tout de même considérée comme une « hérétique ».

Mais, un jour, voilà qu’ils découvrent une petite créature venue d’ailleurs dans leur boutique. Et qu’ils tombent sur le fils d’un prédicateur absolument … déphasé. Le début des emmerdes ??? !!!!

Le point sur le comics :

Bon dieu que ce CrossOver aux Éditions Urban Comics est bon !!! Car, qui n’a jamais rêvé de retrouver ses super-héros de comics devant sa porte un jour ??!! Le problème, c’est que dans la société que nous proposent Donnie Cates et Geoff Shaw, ceux-ci emmènent le chaos avec eux d’une manière si violente que tous les fans les plus accros, viennent à les détester du plus profond de leur être !!!! Heureusement, et, comme dans toute réalité, il existe encore certaines personnes qui veulent aider.

Et surtout, cette jeune femme qui souhaite retrouver ses parents, point commun avec la petite protagoniste, qui serait la motivation du retour sous le dôme. Dans cette quête mouvementée, insensée et explosive, on croise certains personnages et/ou artefacts des comics de Cates et Shaw (dont Valofax/God country) !! Le jeu le plus redondant des comics du duo Cates/Shaw ! À la manière d’un Hitchcock ou d’un Shyamalan, qui multiplient les apparitions dans leurs propres films, les auteurs aiment mélanger leurs œuvres, afin qu’on y retrouve leurs personnages comme de petits clins d’œil !!!

La conclusion :

Un premier tome ambitieux où on alterne entre voix off sympathique, permettant de rassembler les informations manquantes. Récit et histoire de cette protagoniste follement passionnante. Double sens de ces héros, habitués à sauver le monde dans les comics, tombés dans notre réalité qu’ils ont complètement détruite. Et personnages torturés avec chacun leurs petits secrets ! Possibilité de la continuité de l’histoire dans le tome 2 de CrossOver aux Éditions Urban Comics : infinie, captivante, intimiste pour certains personnages !!!! Moi je dis : OH YEAHHHHH !!!!