Girl of Now Lovely – Une eau de parfum délicate signé Elie SAAB

Alors que le beau temps est au rendez-vous, j’avais envie de vous parler de la nouvelle eau de parfum « Girl of Now Lovely » du créateur Elie SAAB. Une fragrance douce et délicate à mettre entre les mains des amoureuses de senteurs fleuries.

Un flacon riche en détails

Je ne pouvais pas vous présenter le parfum « Girl of Now Lovely » sans vous parler du flacon que je trouve magnifique. Sa forme arrondie, sa collerette en forme de pétales de fleurs couleur vert anis et ce jus coloré corail qui ajoute une touche pétillante au tout. Le tout est très harmonieux, dans l’esprit même du parfum, je valide !

Je vous invite à découvrir le parfum sur le site de Marionnaud !

Mon avis sur « Girl of Now Lovely »

Si vous suivez mes aventures olfactives, vous savez que j’ai découvert les fragrances d’Elie SAAB depuis peu, avec notamment « Le parfum Lumière » (voir article ici). Je vous expliquais sortir de ma zone de confort, car il s’agit d’un parfum assez intense et que je suis davantage adepte de senteurs discrètes, subtiles et résolument féminines. C’est le cas avec « Girl of Now Lovely » que je trouve être le parfum estival par excellence.

Cette nouvelle version de « Girl of Now Lovely » est délicieuse. Les ingrédients se marient à merveille. J’aime particulièrement ces touches fleuries qui ressortent instantanément, avec notamment cette fleur d’oranger qui réussit à s’imposer avec douceur. Elle ajoute du caractère au tout, elle est d’ailleurs reconnaissable, très agréable. Les fruits sont évidemment au rendez-vous, à commencer par la mandarine qui apporte une touche de gourmandise. La poire est également présente, mais de manière plus subtile. Enfin, le parfum a cette petite touche acidulée que j’apprécie dans un parfum dit estival, cela vient certainement des bourgeons de cassis présents dans la pyramide olfactive.

Je dois bien reconnaître avoir été charmée par ce nouveau parfum signé Elie SAAB. À tel point que j’ai envie d’aller sentir les précédentes versions de Girl of Now. D’ailleurs, si vous connaissez ces fragrances, dites-moi en commentaire celles que vous préférez, je serai ravie d’avoir votre avis !