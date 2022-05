Julie Doohan, tome 3, Rhum Runners

Rhum Runners est le troisième tome de la série Julie Doohan, des éditions Delcourt, paru en mars 2022. Une bande dessinée de Thierry Cailleteau et Luc Brahy, qui présente la suite de cette héroïne particulière, qui veut étendre et faire prospérer son commerce.

1926, Prohibition, à l’hippodrome de Blackbay, un cheval surprend tout le monde, et remonte rapidement, lors de la dernière ligne droite. Contre toute attente, c’est le numéro 7, Tricky Mustang qui reporte la course. Parmi les spectateurs, Julie Doohan saute de joie, et elle est bien la seule. A ses côtés, Mister Mc Call la félicite, et pense qu’il faut vraiment s’y connaître, pour parier sur un tel canasson ! La jeune femme explique qu’elle a choisi ce cheval, car il lui rappelait son saloon. De plus, avant la course, lorsqu’ils ont visité les boxes, elle a injecté une potion magique de son ami le professeur Finnegan, à ce cheval ! Le jeune homme qui accompagne Julie est en admiration. Ils s’en vont toucher les gains, lorsque cette dernière aperçoit, dans la foule, Jake Mozza. Elle s’empresse d’aller au-devant de lui, pour s’amuser de le voir en chaise roulante, elle qui le croyait mort…

L’intrépide héroïne veut vendre du rhum, dans son saloon. Pour cela, elle a fait appel au capitaine et contrebandier Dorian Mc Call. Aussi, ils vont se rendre en Haïti, pour commercer avec une rhumerie et rapporter quelques caisses du nectar. Malheureusement, Jake Mozza apprend vite ce que Julie veut faire et va tout tenter pour lui barrer la route, et la tuer… La bande dessinée est ainsi bien rythmée, proposant, pour ce tome, d’autres paysages et un bel avenir pour les affaires de Julie. Mais cela, c’est sans compté son ennemi de toujours Jake Mozza, revenu d’entre les morts, qui a la ferme intention de se venger, par n’importe quel moyen. Le récit est plein de rebondissements, d’action, pour ce voyage périlleux et dangereux. Le dessin est simple, un peu structuré, mais présente des personnages expressifs et un découpage efficace.

