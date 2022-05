Toutes mes mamans est un roman jeunesse, de Renate Piqtkowska, paru aux éditions Flammarion, dans la collection Castor Romans, en mars 2022. Une histoire inspirée de faits réels, de Simon et d’autres enfants sauvés du Ghetto de Varsovie.

Il suffit qu’il ferme les yeux pour que les images défilent dans sous ses paupières. Certaines sont ternes, d’autres floues, et d’autres encore apparaissent dans les moindres détails. Ces images reviennent sans cesse, et avec elles un petit garçon en pantalon court et bottines. Ces lacets étaient le cauchemar de ce petit garçon, car ils trainaient toujours par terre, derrière lui, lorsqu’il jouait dans la cour. Lorsqu’il essayait de les renouer, il n’obtenait que des boules de nœuds ! Mais pourquoi devait-il s’en faire pour ces lacets, alors qu’il devait se cacher derrière une poubelle, pendant que son meilleur ami le canardait en criant « Bang-Bang ! Tu es mort ! ».

Le récit est touchant, fort, raconté par un jeune garçon qui va bientôt être pris dans la tourmente de la guerre. Il y raconte la guerre, ce qu’il a vu, vécu, subit, rencontré, en commençant, bien évidemment, par le début de la guerre. Sa maison bombardée, son père emmené, le Ghetto, la fuite et les différentes mamans qui ont pu l’aider, sont autant de drames et de rencontres, qui ont formé la vie de ce jeune garçon. Le texte est adapté aux jeunes lecteurs, à partir de 8 ans. Les dialogues permettent de mieux s’immerger dans cette histoire inspirée de faits réels, durant la seconde guerre mondiale. Un récit bouleversant et fort, qui parle aussi de ces cinq mamans successives qui lui sont venus en aide. Quelques illustrations accompagnent parfaitement le roman.

Toutes mes mamans est un roman jeunesse, des éditions Flammarion, touchant et fort, inspiré de faits réels. Un récit bouleversant qui revient sur l’histoire de Simon Bauman, enfant juif durant la seconde guerre mondiale, qui sera sauvé du ghetto de Varsovie.

Toutes mes mamans Castor Romans