Pour les peaux grasses, découvrez la gamme Souabou de Delbôve

Si vous avez une tendance à avoir une peau grasse, vous allez adorer cet article. Aujourd’hui, je vais vous présenter la gamme Souabou de la marque Delbôve pour contrer vos petites imperfections.

La gamme Souabou de Delbôve se compose de deux produits : un masque et un sérum. Et autant vous dire, vous allez forcément adorer !

Le Masque Souabou (50ml, 60€)

Ce masque, inspiré d’une vieille recette égyptienne, est enrichi à l’argile verte. Comme beaucoup le savent, l’argile verte est riche en minéraux et oligo élément. Le masque Souabou a donc des pouvoirs absorbants, équilibrants, purifiants et détoxifiants qui agit sur les sécrétions séborrhéiques et les comédons, parfait pour les peaux grasses et réactives. Adieu vilains boutons disgracieux (de toute façon, on vous aimait pas …!)

En appliquant le masque 2 à 3 fois par semaine durant 15 minutes, votre peau va être assainie de ses impuretés. Votre teint va être plus éclatant (plus clair), matifié et vous aurez une peau plus belle. La peau est nettoyée en douceur et ça on adore. On aime l’odeur délicate de ce masque composé entre autres d’eau de rose et d’extrait d’écorce de saule.

Bon le seul hic est que vous allez devoir vous cacher de chéri avec votre visage tout vert ! Mais ça ce n’est pas grave, car après vous serez encore plus resplendissante !

Le sérum Souabou (30 ml, 60€)

Vous appliquerez le sérum une fois par jour (et tout particulièrement avant de faire votre masque Souabou pour booster ses propriétés) grâce à sa pipette.

Il vous suffit d’appliquer quelques gouttes sur votre visage puis de faire pénétrer doucement jusqu’à absorption totale.

Ce sérum permet de traiter la zone T (qui est souvent la partie la plus grasse de notre visage) ou les pommettes, mais rien ne vous empêche de le mettre sur tout le visage (c’est ce que je fais).

Résultat : au bout de quelques jours, ma peau est beaucoup plus jolie, le teint plus éclatant et surtout mes imperfections ont disparues ! En plus, le sérum permet de rééquilibrer les fonctions de la peau, donc on est obligé de l’adopter direct dans notre rituel beauté.

Au final, avec ces deux produits, on retrouve une belle peau, un teint parfait qui est débarrassé (enfin) de ses vilaines imperfections !

Vous pouvez stopper les produits directement sur l’e-shop de Delbove :

https://fr.delbove.com