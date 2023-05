PranaBB : des produits efficaces pour soigner bébé au naturel

En tant que parent, la santé et le bien-être de notre enfant sont nos préoccupations majeures. Nous cherchons constamment les meilleurs produits pour accompagner chaque étape de leur croissance et développement. Pranarom, une marque reconnue dans le domaine de l’aromathérapie, offre une gamme de produits spécialement conçus pour les besoins délicats des bébés. Chaque produit combine des ingrédients naturels et des huiles essentielles biologiques, offrant des solutions efficaces et douces pour diverses situations du quotidien. Allez, je vous présente maintenant toutes ces petites merveilles !

Gel poussée dentaire PranaBB- 15 ml – Une Solution Naturelle et Efficace pour le Confort Dentaire de Bébé

Lorsque les premières dents de ma fille ont commencé à pousser, les nuits étaient devenues un vrai défi. Le jour aussi d’ailleurs. La douleur causée par cette étape de développement la rendait souvent inconsolable. Mais tout a changé lorsque j’ai découvert le gel “Poussées Dentaires” de Pranarom. C’est une solution naturelle, sûre et étonnamment efficace qui a apporté un réconfort presque instantané à ma petite fille !

Ce gel est un mélange fantastique d’huiles essentielles bio de katrafay, de camomille noble et de giroflier, complété par un macérât huileux de calendula. Il a un goût agréable, sans sucre ni alcool.

Ce qui m’a particulièrement impressionnée avec ce gel, c’est sa rapidité d’action. Un simple massage de la gencive avec une dose de gel, et ma fille s’est calmée presque immédiatement. Elle est passée des pleurs à la tranquillité en un instant, ce qui m’a permis à moi aussi de souffler un peu.

Et ce n’est pas tout : le gel peut être utilisé jusqu’à 4 fois par jour. Il suffit juste de se laver soigneusement les mains avant d’appliquer le produit.

Le gel “Poussées Dentaires” de Pranarom a été une véritable bouée de sauvetage pour nous durant cette étape cruciale du développement de ma fille. C’est un allié précieux pour tous les parents qui cherchent une solution naturelle et sûre pour apaiser les gencives sensibles de leur enfant.

Huile de massage sommeil – 30 ml – Mon allié pour la mise au lit –

L’heure du coucher peut parfois être un véritable défi pour les parents et les enfants. C’était le cas chez moi, jusqu’à ce que je découvre l’huile de massage “Sommeil” de Pranarom. Spécialement conçue pour le massage relaxant de bébé, elle apaise et favorise un sommeil paisible.

L’huile de massage “Sommeil” de Pranarom est une combinaison d’huiles végétales de coco, d’amande douce et de tournesol, qui nourrissent et protègent la peau délicate de bébé. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, ce sont les huiles essentielles de lavande vraie, de camomille noble, d’orange douce et de ravintsara.

Ces huiles essentielles sont reconnues pour leurs propriétés apaisantes et favorisant le sommeil. Leur doux parfum crée un environnement propice à la détente, transformant l’heure du coucher en un moment privilégié de complicité avec bébé.

Depuis que j’ai incorporé cette huile de massage dans notre routine du soir, la mise au lit est devenue un moment apaisé et serein. Bébé semble se détendre presque instantanément, se préparant à une bonne nuit de sommeil.

Je masse délicatement bébé avec cette huile, en me concentrant particulièrement sur les zones qui favorisent la détente, comme le dos et le ventre. Les effets sont incroyables : bébé s’endort plus facilement et semble plus reposé le matin. Ouf, un peu de repos pour nous, parents !

Baume pectoral – 40 ml – Indispensable lors des premiers signes de rhume chez bébé

La santé de nos enfants est notre priorité en tant que parents. C’est pourquoi, quand ma fille a commencé à montrer les premiers signes d’un gros rhume, je n’ai pas hésité à utiliser le Baume Pectoral PranaBB de Pranarom. Riche en huiles essentielles 100% biologiques, ce baume a apporté un réel soulagement à ma fille, facilitant sa respiration et contribuant à son bien-être général.

Le Baume Pectoral PranaBB est un produit unique, spécialement formulé pour offrir une sensation de confort et de bien-être aux plus petits. Enrichi aux huiles essentielles biologiques, aux notes olfactives purifiantes, ce baume est un véritable concentré de bienfaits.

Lors d’un léger massage “douceur”, très apprécié par ma fille, ce baume réconfortant diffuse les bienfaits des huiles essentielles et l’odeur apaisante de la vanille de Madagascar. Bien que son odeur soit un peu forte, elle est efficace pour dégager les narines et faciliter la respiration. Et franchement, voir mon bébé respirer beaucoup mieux vaut bien ce petit inconvénient !

J’ai commencé à utiliser le Baume Pectoral PranaBB dès les premiers signes de rhume chez ma fille. Le lendemain, elle semblait déjà mieux respirer. Au bout de 5 jours, son état s’était considérablement amélioré.

Pour les enfants à partir de 5kg, il suffit d’appliquer une noisette de gel (1g) une fois par jour sur le thorax et le dos. Pour les enfants à partir de 10kg, on peut augmenter jusqu’à 2 applications par jour. La durée d’application recommandée est de 5 jours maximum.

Baume anti rougeurs – 100 ml – une solution naturelle pour des fesses sans rougeurs

Le change de bébé est un moment incontournable dans la routine quotidienne de nos tout-petits. C’est aussi une occasion où la peau délicate de bébé peut parfois présenter des rougeurs. Pour prévenir et apaiser ces désagréments, j’ai découvert le Baume Change Anti-Rougeurs BIO PranaBB. Grâce à ses ingrédients naturels et à ses propriétés protectrices, ce produit a transformé notre routine de change !

Le Baume Change Anti-Rougeurs BIO PranaBB offre une protection optimale pour les fesses de bébé. Il est enrichi d’huiles végétales, d’huiles essentielles, d’oxyde de zinc et d’amidon de maïs aux propriétés isolantes et absorbantes.

Ces ingrédients travaillent ensemble pour protéger la peau, prévenir l’apparition des rougeurs, soulager la sensation d’inconfort et soutenir la réparation naturelle de la peau.

Ce baume est 100% naturel et a été testé sous contrôle pédiatrique et dermatologique. Il assure un confort optimal pour bébé en toute sécurité.

Dès les premières applications, j’ai remarqué une nette amélioration de l’état de la peau de ma fille. Les rougeurs ont diminué, et sa peau semblait plus douce et apaisée.

Le baume est facile à appliquer : il suffit d’appliquer une noix de baume sur une peau propre et sèche, et c’est tout ! On peut utiliser ce produit dès 3 kg et jusqu’à 8 fois par jour.

Solutions défenses naturelles – 10 ml – Renforcer le système immunitaire de bébé

La santé et le bien-être de nos petits sont une préoccupation majeure pour nous, parents. C’est pourquoi, lorsque j’ai entendu parler de la solution “Défenses Naturelles” de Pranarom, j’ai tout de suite été intriguée. Un produit naturel pour renforcer le système immunitaire de mon enfant ? Cela semblait trop beau pour être vrai. Et pourtant, ce produit est devenu une véritable révélation pour moi !

La Solution “Défenses Naturelles” PranaBB est un véritable trésor dans la routine bien-être de mon bébé. Facile à utiliser dès 3 kg, il suffit de masser 3 gouttes de cette huile sur les voûtes plantaires de bébé. Ce massage doux mais appuyé avec le pouce, pratiqué idéalement matin et soir, est devenu un moment de plaisir et de réconfort pour mon enfant.

Ce produit s’utilise uniquement en usage cutané. À partir de 3 kg, on applique 1 goutte sur la voûte plantaire de chaque pied matin et soir, sans dépasser 4 gouttes par jour. À partir de 7 kg, on peut augmenter jusqu’à 8 gouttes par jour, soit 2 gouttes sur chaque pied deux fois par jour.

Ce que j’apprécie particulièrement avec ce produit, c’est qu’il peut être utilisé pendant les périodes sensibles, c’est-à-dire quand bébé est plus susceptible d’être exposé à des facteurs qui pourraient affaiblir son système immunitaire.

Durant ces périodes, je l’utilise pendant 5 jours sur 7 pour une protection optimale. C’est rassurant de savoir que je peux aider à renforcer les défenses naturelles de mon enfant d’une manière aussi douce et naturelle.

CONCLUSION

En conclusion, chaque enfant est unique, et leurs besoins peuvent varier. C’est pourquoi il est important de choisir des produits adaptés à leurs besoins spécifiques. La gamme de produits PranaBB de Pranarom m’a offert une gamme complète de solutions pour accompagner ma fille tout au long de sa croissance. Que ce soit pour soulager les douleurs des poussées dentaires, renforcer ses défenses naturelles, favoriser un sommeil paisible, apaiser les symptômes du rhume ou protéger sa peau délicate, Pranarom a toujours été là pour nous aider. Si vous cherchez des produits doux, naturels et efficaces pour le bien-être de votre enfant, je vous recommande vivement de découvrir la gamme PranaBB de Pranarom.

Vous trouverez les produits Pranarom en parapharmacie

Plus d’infos sur leur site : https://www.pranarom.fr/fr