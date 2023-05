Aléa Drumman – L’héritière de Barbe Noire 1/2

Aléa Drumman – L’héritière de Barbe Noire est un diptyque, qui débute avec ce premier tome, paru fin avril 2023, aux éditions Glénat. Une bande dessinée, de Dobbs et Siamh, qui offre à découvrir une aventure piratesque et fantastique, emportée pour la fille de Barbe Noire.

En novembre 1718, au large de la Caroline du Nord, près des hauts fonds de l’île d’Ocracoke, deux navires anglais filent. Le capitaine de l’un de ses bateaux demande à son second de filer droit devant et de se maintenir à distance du Jane… Il aimerait, qu’à la proue, une mesure de profondeur soit faite à bonne cadence. En effet, l’échec ou l’échouage ne sont pas des options ! Il ne veut pas que des bancs de sable l’empêchent de mener à bien leur mission. Puis, il donne ordre à ses hommes de positionner les pièces de chasse, de charger la mitraille, car il veut balayer au moins trois pirates à chaque tir… Leur proie est dangereuse, elle cherchera la destruction ou l’abordage. Alors que le Ranger touche le fond, dans la brume, un navire apparaît, l’Adventure. Barbe Noire les a trouvés…

C’est avec un combat haletant que débute l’album, et la décapitation du célèbre Barbe Noire. Loin de là, Aléa, une jeune femme, fait un cauchemar. Quelques années plus tard, elle retrouve l’homme qui a tué son père, afin de le venger… Mais le récit de l’homme va tout faire basculer. La jeune femme embarque pour les Bahamas, afin de connaître la vérité et retrouver son père. La bande dessinée entremêle habilement piraterie et fantastique, avec des visions, des cauchemars, une vengeance, des batailles navales épiques, morts… Le récit est captivant, bien mené et fabuleux. La jeune femme déterminée et tout le mystère autour d’un pacte et de sorcellerie offrent une belle dynamique. C’est très mystérieux et exaltant, offrant un bel univers à découvrir, tant par le récit que par le dessin. En effet, le graphisme est somptueux, très travaillé et détaillé, offrant de belles planches à découvrir.

Aléa Drumman – L’héritière de Barbe Noire est un premier du diptyque, des éditions Glénat. Un album fabuleux, tant par le récit rythmé entre pirateries, vengeance, quête de vérité et fantastique, que par le somptueux dessin.

