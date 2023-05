Le livre découpable pour trouver le coupable – Enlèvement au zoo Animoland !

Le livre découpable pour trouver le coupable est une nouvelle collection de 404 éditions, qui débute avec deux titres parus en mai 2023. Parmi eux, Enlèvement au zoo Animoland ! qui propose une enquête originale, avec un concept inédit, en découpant des éléments, pour répondre à des énigmes.

Le livre souple présente brièvement l’ouvrage et le concept, dans un premier temps, avec un petit mot de bienvenue. Comme le nom du livre l’indique, il va falloir découper pour mener l’enquête ! L’ouvrage est divisé en trois parties. Il y a l’histoire, qui se lit comme un livre classique, avec une énigme par double page. Puis, il y a une page avec toutes les solutions aux énigmes, avant de retrouver les pages avec les éléments à découper. Il va donc falloir se munir d’une paire de ciseaux, pour débuter l’enquête. Une annotation vient informer qu’il ne semble pas nécessaire de coller les éléments découpés, surtout si l’on souhaite recommencer l’enquête, plus tard.

Une introduction fait suite, proposant d’incarner un personnage. Une inspectrice de police d’un commissariat de campagne qui va devoir sur la disparition d’un femelle ouistiti, Causette. Un plan du parc, des informations diverses, permettent de s’immerger facilement dans l’affaire d’enlèvement. Le récit est assez plaisant, avec des indices et énigmes à résoudre, à chaque double page, afin de régler l’affaire. Accompagné de Loïc, les enfants, à partir de 7 ans, vont avancer progressivement, avec différentes énigmes et indices. Le livre jeu est plaisant et immersif, avec ce concept original de découpage, qui permet de manipuler des indices et de progresser dans l’enquête. Le texte est adapté et immersif, avec des dialogues et échanges. Le dessin reste rond, doux et moderne, très agréable et coloré.

Enlèvement au zoo Animoland est un des premiers titres de la nouvelle collection Le livre découpable pour trouver le coupable, des éditions 404. Un ouvrage original et immersif, qui propose de découper les indices, afin de résoudre une enquête de disparition.

