Jeremiah Johnson – Chapitre 4

Le chapitre 5 de la série Jeremiah Johnson est paru fin avril 2023, aux éditions Soleil. Une bande dessinée de Fred Duval, Jean-Pierre Pécau et Jack Jadson, qui poursuit le récit de la véritable histoire du tueur de Crows et mangeur de foie, l’une des légendes de l’Ouest.

Au printemps 1869, Jeremiah Johnson et plusieurs montagnards prêtaient main forte aux habitants de la région de Fort Hawley. Elle avait été dévastée par la guerre contre les Sioux… Le fort, situé sur le Missouri, était un poste de traite où le héros aimait faire ses affaires. Les colons avaient donc dû se réfugier au fort, car les Sioux avaient brûlé leurs maisons. Elles fumaient encore lorsque Jeremiah et ses compagnons étaient arrivés. Il y avait beaucoup de noms connus, comme Bigfoot, Jim Deer, Beidleir, Tête-Blanche, Chris Lapp… Alors que le gradé du fort propose à Jeremiah de s’installer au fort, celui-ci explique qu’il préfère camper près de la rivière. Il s’apprête à sortir, avec son ami Bigfoot, lorsque George Grinnel, le chasseur d’indiens, revient et affirme que les indiens sont déjà repartis. Jeremiah n’y croit pas vraiment…

L’homme est donc parti sur le sentier de la guerre, avec plusieurs compagnons. Après un massacre dans la région de Fort Hawley, Jeremiah et ses compagnons partent sur les traces des Sioux responsables. Ils retrouvent bientôt une vingtaine de sauvages qu’ils vont tuer. Jeremiah changera de compagnon, pour reprendre la chasse aux indiens. Ainsi, la bande dessinée oscille entre nouveaux lieux, nouveaux combats. Un voyage, des rencontres rythment donc la lecture, avec révélations, tensions et combats. Le récit est toujours aussi puissant et plaisant à découvrir, assez violent, pour comprendre cette légende de l’Ouest. La vengeance semble se poursuivre dans le quatrième tome, avant-dernier de la série. Le dessin reste agréable, offrant de beaux décors et des scènes de combat travaillées.

Jeremiah Johnson, série des éditions Soleil, se poursuit avec ce chapitre 4, avant-dernier. Un album qui présente la suite de la vengeance de Jeremiah, accompagné de ses compagnons qui, sur leur passage, ne font pas de prisonniers…

Lien Amazon