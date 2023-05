Timoté veut un animal – Ed. Gründ

Timoté veut un animal est un livre jeunesse, d’Emmanuelle Massonnaud et Mélanie Combes, paru aux éditions Gründ, en mai 2023. Un nouveau titre pour la collection Timoté, pour apprendre aux jeunes lecteurs qu’un animal n’est pas un jouet, il faut en prendre soin…

Quand Timoté est arrivé, ce mercredi, pour jouer chez Gabrielle, il a été accueilli par un petit chien. Il l’a salué en aboyant très fort. Gabrielle annonce à Timoté, qu’il s’agit de Pichnette. Son grand-père lui a offert pour son anniversaire. Timoté trouve la chienne mignonne. Maxou le coupe en affirmant que l’animal est quand même agité ! Les amis jouent tout l’après-midi. Pichnette, elle fait des câlins, saute sur les genoux et finit par mordiller le livre de Gabrielle. La petite chienne a également fait un petit pipi sur le tapis ! Gabrielle s’énerve et la congédie dans la cuisine. Mais l’animal n’est pas très obéissant…

Timoté, en se rendant chez Gabrielle, se rend compte qu’elle possède un chien. Le héros demande alors à ses parents un chien. Ils expliquent à leur lapin, qu’avoir un chien c’est beaucoup de travail, de responsabilité et que l’animal doit vivre heureux. Or, entre l’école pour Timoté et le travail de Maman et Papa, le chien serait malheureux seul à la maison… Triste, Timoté comprend malgré tout… L’album présente une nouvelle aventure du quotidien du petit lapin. Une découverte et une envie, mais qui ne sera pas sans conséquence. Ainsi, les jeunes lecteurs sont sensibilisés, à travers ce récit simple et doux, au bien-être animal. En effet, les animaux sont des êtres vivants qu’il faut respecter et non pas posséder, tel un jouet. Le dessin reste toujours rond et doux, avec un univers coloré et joyeux. Des jeux sont également et toujours à retrouver à la fin de l’ouvrage.

Timoté veut un animal est un nouvel album de la série des éditions Gründ, qui vient sensibiliser les enfants. A travers un récit simple, ainsi que le quotidien de leur héros, les enfants vont apprendre qu’un animal n’est pas un jouet ! Un livre à écouter, via l’application Lizzie et le QR Code à retrouver dans l’ouvrage.

Lien Amazon