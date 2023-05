Lancelot – Le chevalier de la charrette

La collection La sagesse des mythes, contes et légendes se poursuit avec Lancelot, qui débute avec ce premier tome Le chevalier de la charrette. Une bande dessinée de Clotilde Bruneau, Luc Ferry et Carlos Rafael Duarte, parue aux éditions Glénat, fin avril 2023.

En pays de Logres, au pied du château du Roi Arthur, un duel se profile. Le roi demande à sa reine de s’écarter un peu. Deux chevaliers, à cheval et avec des lances se font face. L’un demande à l’autre de s’avancer, pour le défier. Il ajoute qu’il ne l’épargnerait pas, cette fois-ci… Les visages sont graves, le silence se fait. Des années plus tôt, lors des fêtes de l’Ascension, un banquet est donné. Le roi ripaille, aux côtés de la reine et de ses chevaliers. Le roi lève une cruche affirmant que la reine manque de vin ! Il demande qui osera braver les épreuves pour aller chercher du vin. Le roi donne la cruche à un serviteur. Il explique que Keu doit être en train de se restaurer, il ne faudra pas le déranger. C’est alors qu’un personnage mystérieux pénètre dans la salle et interpelle le roi.

Un autre récit universel est à découvrir, ici Lancelot et sa légende. Une saga médiévale, moins connue, qui ne s’intéresse qu’à Lancelot, un chevalier de la table ronde. Un personnage très connu, mais sa légende peut-être un peu moins, voire souvent remaniée. Ici, la bande dessinée revient aux sources des textes fondateurs, pour révéler le message philosophique et l’héritage culturel. Le récit reste plutôt bien décrit et posé, très plaisant à découvrir et lire. Lancelot semble prêt à tous les sacrifices pour sauver la reine capturée, quitte à renoncer à son amour-propre. Il y a des tensions, une aventure et des défis qui se profilent. Des tentations et des rencontres rythment également l’aventure, d’un chevalier fier et courageux. Le dessin est très agréable, avec un trait fluide et vif, un découpage énergique et moderne, il est très bien exécuté et beau.

Le chevalier de la charrette est le premier tome de la série Lancelot, de la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat. Un album très intéressant et plaisant à lire, avec un cahier documentaire, offrant à découvrir l’histoire d’un chevalier de la table ronde incontournable, à travers un récit moins connu.

