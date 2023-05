Sa majesté des abeilles – Ed. Sarbacane

Sa majesté des abeilles est un album documentaire de Louise Pluyaud et Paola Hirou, paru aux éditions Sarbacane, en mai 2023. Un documentaire engagé qui propose le portrait inspirant du plus jeune apiculteur de France, Mathieu Grima, passionné d’abeilles et de miel !

Le livre invite à partir à la découverte d’un paradis naturel. C’est dans le sud de la France, que les enfants embarquent, pour rencontrer un garçon passionné de nature. Mathieu Grima, 14 ans, est l’un des plus jeunes apiculteurs de France, et propose de le suivre dans son rucher, à Pégomas. Le garçon est déjà au travail, il soulève le toit d’une ruche pour voir si ses abeilles vont bien. La reine est en forme, car elle a pondu beaucoup d’œufs. La ruche se renouvelle sans cesse, elle peut accueillir jusqu’à 60 000 abeilles. Mathieu possède 10 ruches, donc environ 600 000 insectes. Beaucoup d’abeilles tourbillonnent autour de lui, mais le garçon est protégé, sous sa voilette.

A chaque double page, le documentaire présente un nouveau thème autour des abeilles. Ainsi, après la présentation de Mathieu Grima et son travail, en dehors du collège, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir, plus en profondeur, les abeilles, les dangers, les actions, les ruches, l’apiculture, les déconvenues… La découverte est assez immersive, avec ce cas concret et touchant. Les informations, nombreuses, sont bien thématisées et intéressantes, pour tout savoir sur ces insectes, les ruches, le nectar, mais aussi les dangers, les solutions, la protection… Le documentaire est adapté aux enfants, offrant un portrait haut en couleur, invitant à vivre une belle passion. Le livre sensibilise aussi pour protéger ce monde minuscule et vital. Le dessin reste simple, plutôt rond, agréable, avec des couleurs choisies, pour une atmosphère particulière.

Sa majesté des abeilles est un livre documentaire jeunesse, des éditions Sarbacane. Il propose de venir rencontrer Mathieu Grima, jeune apiculteur de 14 ans. Une rencontre touchante, des informations intéressantes et une sensibilisation au monde des abeilles, en danger.

