Deviens quelqu’un ! – Ed. Sarbacane

Deviens quelqu’un ! est un album intéressant, divertissant et drôle de Daniel Blancou, paru aux éditions Sarbacane, en mai 2023. Une bande dessinée qui revient sur la carrière de l’auteur, entre réflexions, doutes et univers de la bande dessinée parfois impitoyable.

Le talent ne suffit pas toujours pour devenir auteur de bandes dessinées. Daniel se retrouve dans une classe, où il est intervenant. Il explique aux enfants qu’ils vont devoir faire une bande dessinée. C’est un merveilleux terrain d’expression et de créativité, où chacun, par le texte ou le dessin, peut donner libre cours à son imaginaire. Quelque chose de profond, de personnel, pour transcender le monde… La maîtresse ajoute que cela vaudra une note pour un contrôle, avec une note sur 10. Elle poursuit, proposant de faire 9 cases, qui feront neuf points et un point de plus sera pour la présentation. Daniel semble surpris et ne s’attendait pas à cela. La maîtresse continue de donner des bases et des limites. L’intervenant tente malgré tout de faire comprendre que cela serait mieux si l’on laissait faire les enfants…

Le travail d’auteurs de bandes dessinées est un métier qui est plutôt difficile, et où il faut savoir percer. Du talent, mais pas toujours de reconnaissances, oublié, foi en soi sont autant de pensées qui préoccupent Daniel. Ainsi, à travers sa bande dessinée, il dénonce, notamment à travers son titre assez violent, un univers assez impitoyable. Le récit oscille entre espoirs, doutes et mensonges, avec une dose d’humour, pour une aventure rocambolesque. Les thèmes restent généraux, avec les incertitudes, les voix intérieures, les doutes, la confiance en soi, les espoirs, la réalisation de soi, le regard des autres… L’album est assez dense et à noter que plusieurs auteurs ont participé au récit. Le dessin reste simple, avec un univers graphique plutôt moderne, simple et efficace.

Deviens quelqu’un ! est un album surprenant, des éditions Sarbacane, qui propose de découvrir, en quelque sorte, l’univers impitoyable de la bande dessinée. Un récit dense, rythmé et amusant, sur un auteur en proie aux doutes, qui entre mensonges, harcèlements va tenter de trouver sa place.

