Au galop – Une saison à cheval – Des romans jeunesse

Au galop – Une saison à cheval est une série de réalité équestre, diffusé sur Okoo et France 4, qui est à retrouver aux éditions Larousse, à travers une nouvelle série de romans jeunesse. Les deux premiers tomes, Il faut sauver Nox et Zack ! et Bienvenue au centre équestre !, sont parus fin mars 2023.

Annou claque la porte de l’écurie, tout en souhaitant une bonne nuit à Nox et Zack. Elle court aussi vite que possible jusqu’à la maison. L’air s’est refroidi en fin d’après-midi et voilà que maintenant, il tombe des cordes ! Pourtant, il a pleuvoté toute la journée de cette mi-octobre. Arrivée devant chez elle, tout en franchissant les flaques de la chaussée, elle fouille dans la poche de son pantalon pour trouver la clef. La jeune fille peste, car elle ne trouve pas la clef, mais elle laisse aussi des traces de boue sur le perron et n’arrive pas à déchausser ses bottes !

La série de romans s’inspire de la série réalité, pour inviter les jeunes lecteurs et fans, à retrouver l’ambiance d’un centre équestre. Un univers qui plaît toujours autant, avec des personnages à découvrir et retrouver, à travers différentes aventures. Ainsi, les enfants Annou, passionnée par les chevaux, qui va s’occuper d’une jument et d’un hongre bai, pendant l’hospitalisation de sa voisine. Pour le deuxième roman, Annou et ses amis s’activent pour l’ouverture du nouveau centre équestre ! Les récits sont plaisants, immersifs, avec des personnages attachants et un univers captivants, proches de la réalité. Les romans sont découpés en court chapitres, pour une lecture plus aisée, accompagnés d’illustrations agréables.

Il faut sauver Nox et Zack ! et Bienvenue au centre équestre ! sont les deux premiers tomes de la nouvelle série Au galop ! Une saison à cheval, des éditions Larousse. Deux aventures équestres, pour Annou, ses amis et les équidés, offrant une belle immersion dans l’univers équestre.

Lien Amazon