Tâvutatèt – Les magiciennes d’Isis

Les magiciennes d’Isis est le troisième tome de la série jeunesse Tâvutatèt, des éditions Vents d’ouest, paru fin avril 2023. Une bande dessinée de Carole Trébor et Gabriele Bagnoli, qui propose de découvrir une nouvelle aventure pour la jeune momie, qui va devoir sauver ses amis d’une malédiction.

Tâvutatèt et ses amis se reposent tranquillement, sur une île paradisiaque. Jules et Jim découvrent que leurs membres se détachent tous seuls… La jeune momie leur demande ce qui se passe. Les deux morts-vivants se décomposent, se détachent et se déboitent… Archimède semblait aussi touché par un étrange phénomène, ses os devenaient tous mus. C’est bien la première fois qu’il voyait cela en deux millénaires. Il affirmait qu’il leur allait falloir trouver une cause scientifique à cela. Plusieurs des amis étaient touchés par des symptômes étranges et inquiétants. Bianca interpella Tâvutatèt, affirmant que le sort qui les maintient en vie est en train de s’affaiblir, risquant de les faire mourir vraiment. Seuls Aaron, Bianca, Képabèt et Tâvutatèt semblaient épargner. Ils devaient donc partir en quête de réponses et de remèdes…

Les Uniks sont en danger, ils sont frappés d’un mal étrange, qui pourrait les faire disparaître. En attendant, les quatre personnages qui ne semblent pas toucher, partent en quête de réponses. C’est auprès de la mère de Tâvutatèt que les quatre héros épargnés, vont trouver des conseils, afin de sauver leurs amis. Débute alors un voyage plein de dangers et de péripéties, pour l’héroïne prête à tout. La bande dessinée reste bien rythmée, avec quelques révélations, sur les dieux égyptiens, mais aussi sur Bianca, qui se révèle être une magicienne puissante. L’aventure, les dangers et l’humour s’entremêlent parfaitement dans ce nouvel album captivant. Le dessin reste dynamique et moderne, avec un trait vif et fluide, des personnages expressifs et univers coloré.

Les magiciennes d’Isis est le troisième tome de la série jeunesse, des éditions Vents d’ouest, Tâvutatèt. Un album plaisant, qui propose de suivre la jeune momie courageuse, dans une nouvelle aventure, qui va devoir affronter de terribles dangers, afin de pouvoir sauver ses amis.

