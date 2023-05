Le vélo volant – Ed. Sarbacane

Le vélo volant est un nouveau titre de la collection d’éveil, des éditions Sarbacane, paru en mai 2023. Un petit livre carré, de Krocui, qui propose, une nouvelle fois, de suivre le petit bonhomme, pour une aventure du quotidien, avec une balade à vélo.

Le petit bonhomme adore faire du vélo. Sa maman défait le cadenas, pour libérer le vélo. Lui, s’apprête à s’asseoir sur le siège, derrière la selle. Il trouve qu’avec maman qui pédale, ils vont super vite. En effet, le garçon sent le vent sur ses joues, ce qui offre une sensation de vitesse. Lorsqu’il y a une flaque, maman, avec son vélo, roule en plein dedans ! Cela fait un gros « Splatch ! », et ça éclabousse tout autour. Dans le ciel bleu, des avions dessinent des montagnes. C’est beau et curieux ! Le petit garçon aimerait bien voler, comme les avions, haut dans le ciel…

Dans son siège, à l’arrière du vélo de maman, le petit bonhomme découvre le monde autrement. En effet, on peut aller dans les flaques, regarder les avions, sentir la sensation de vitesse, avec le vent sur les joues et s’apprêter à décoller, au bout de la côte ! Le récit est très plaisant et dynamique, tout en restant simple et efficace. Le texte est court, décrivant les sensations du jeune narrateur. A chaque double page, une ou deux phrases d’un côté accompagnent une illustration de l’autre. Le personnage est rapidement attachant, entre doute, frayeur et envie, mais aussi complicité et découverte. Une expérience réelle, que tous les jeunes lecteurs peuvent vivre et explorer différemment, selon les caractères. Le dessin reste simple, rond, doux et coloré.

Le vélo volant est un petit album jeunesse carré, de Krocui , paru aux éditions Sarbacane. Un livre adorable, qui vient compléter la collection, offrant une nouvelle expérience de vie. Une promenade en vélo, qui va s’avérer être un véritable exercice fantastique et sensationnel.

