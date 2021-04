Le club des NCE – Récif en danger !

Récif en danger ! est le premier tome de la nouvelle série jeunesse des éditions Gulf Stream, de Nadine Debertolis et Céline Deregnaucourt, à paraître en mai 2021. Un roman, pour les jeunes lecteurs, dès 7 ans, qui propose de suivre les aventures de jeunes aventuriers, qui forment le club des Nageoires et des Carapaces Extraordinaires.

Dans l’océan Pacifique, au nord-est de l’Australie, se trouve la Grande Barrière de corail. Des récifs qui abritent un monde entier de plantes et d’animaux. Le club de NCE, Nageoires et Carapaces Extraordinaires, se réunit, comme chaque matin, dans son recoin préféré. Dans ces fonds marins tout est recouvert de corail, et il y en a de toutes tailles, de toutes formes et de toutes couleurs. Les gorgones, qui ressemblent à des arbustes, sont parfaites pour se cacher. Mais les six membres du club préfèrent se retrouver sous un grand corail en forme de parasol, l’Acropora.

Avant de lire le récit, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir les différents personnages de l’histoire, ces animaux marins qui forment le club des NCE. Une raie manta, une tortue verte, un crabe décorateur, une hippocampe, un poisson-cocher et un poisson-chirurgien sont les jeunes membres du club, qui s’inquiètent de voir les adultes se regrouper pour un Grand Conseil. En effet une colonie d’étoiles couronnes d’épines dévorent le corail du récif à une vitesse terrifiante. Malheureusement, les adultes n’ont pas de solutions, c’est donc le club qui va tenter de trouver la clé, et faire un long et périlleux voyage à travers l’océan. Le récit est touchant et captivant, adapté aux enfants, avec beaucoup de détails et d’informations autour de la faune et la flore marines, et une intrigue travaillée. Il y a de l’action, des personnages différents et complémentaires, un peu d’humour, un peu de frayeur, tout ce qu’il faut pour un joli récit d’aventures, sur fond de respect et sauvegarde des océans. Des illustrations colorées et douces accompagnent parfaitement le roman jeunesse.

Récif en danger ! est le premier titre de la nouvelle série jeunesse, des éditions Gulf Stream, Le club des NCE, qui présente six jeunes héros, des poissons et crustacés, qui se donnent pour mission de sauver le récif et les coraux, dans lesquels ils vivent tous à l’abri des prédateurs.