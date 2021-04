Pourquoi les gamers devraient utiliser une souris verticale

Depuis leur apparition, les jeux vidéo font partie de notre culture à part entière ! D’ailleurs, qui n’aime pas profiter d’une partie de jeux entre amis ? Les plus passionnés et les pros du gaming sur PC passent des heures devant leur écran, à telle point que tenir la souris aussi longtemps peut provoquer des douleurs …Pour éviter ce problème, il existe une solution : La souris verticale !

En effet, l’utilisation d’une souris non adaptée à la forme de votre main peut causer des troubles pathologiques : Tendinites, nerfs écrasés, etc.N’importe quel joueur peut être blessé. Ces douleurs peuvent réellement briser la carrière d’un gamer pro !

La souris verticale : c’est quoi ?

Cela paraît drôle au premier regard, mais c’est bel et bien une souris parfaitement adaptée à la forme de votre main. Sa forme originale a été conçue de manière à conserver les muscles et les os dans leurs positions physiologiques. En effet, elle n’oblige pas les muscles de votre avant-bras à se tourner vers l’intérieur, ce qui est le cas d’une souris classique.

Pourquoi l’adopter ?

Il y a trois catégories de joueurs :

Le gamer occasionnel (environ une fois par semaine)

Le gamer régulier (pratiquement tous les jours)

Le gamer professionnel : un joueur de haut niveau passant plusieurs heures par jours (certains ayant des contrats)

S’entraîner non-stop devant les jeux videos ne restent pas sans conséquences ; comme le fameux syndrome du canal carpien. Un gamer débutant ne remarquerait pas le changement. Mais à long terme, cela détruire sa carrière. C’est pourquoi la souris ergonomique

Opter pour une souris d’ordinateur ergonomique soulagera la position de votre main. Avoir une bonne posture n’est pas utile uniquement dans la vie de tous les jours.

De base, elle a été conçue pour le gaming. Le nec plus ultra pour les habitués de jeux. Elle est si confortable que de nombreux joueurs ont fini par l’adopter. Vous allez détester les souris classiques juste en l’essayant.

Dès l’utilisation, la position de votre main est beaucoup plus naturelle. Votre bras n’est pas tendu. Le tendon n’est pas sollicité, ni enflammé. Les doigts ne sont pas contractés non plus. D’ailleurs, vos doigts sauront naturellement où se positionner pour cliquer.

En clair, fini la gêne et les opérations à risque. Ce sera bien plus confortable pour jouer à votre meilleur niveau. Cela vaut mieux sachant que l’e-sport demande un rythme intense. Tout joueur peut pratiquer intensivement sans douleur s’il adopte dès le départ les bonnes postures.

Ses avantages en 4 points

Tout le monde peut l’utiliser

Du débutant aux joueurs les plus aguerris. Bon à savoir, la souris verticale est destinée à tout le monde ; droitiers comme gauchers. Elle a été conçue pour lutter contre les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). C’est-à dire qu’elle est utilisée pour en réduire les symptômes.

Bien que pratique et confortable, elle nécessite tout de même un temps d’adaptation. Les débuts vous paraîtront bizarres. Une fois habitué (2-3 jours), il vous sera difficile de revenir sur la version classique.

1. Meilleur soutien de la main

Contrairement à la souris classique, le poignet reste en harmonie avec l’alignement du bras, réduisant ainsi la pression du nerf médian. La posture naturelle de votre bras est préservée.

2. Existe en plusieurs tailles

Les joueurs ayant de grandes mains ont souvent du mal à trouver une souris adaptée. Pour se faire, pensez à vérifier les tailles sur la fiche technique du produit.

3. Existe en filaire ou bluetooth

Un grand avantage si vous jouez partout où vous allez. Même en étant à l’autre bout du monde. Les versions sans fil possèdent une grande autonomie.

Ce que vous devez prendre en compte avant de choisir votre souris verticale

Chaque souris à ses propres caractéristiques ! Pour vous aider à faire votre choix, nous vous invitons à voir notre comparatif des meilleures souris verticales. En attendant, découvrons les aspects importants à connaitre.

1. Êtes-vous droitier ou gaucher ?

Il existe des modèles pour droitiers ou gauchers. Rassurez-vous ! Vous pouvez également trouver des modèles ambidextres.

2. Votre souris doit être confortable

Il est important de vous sentir à l’aise lors de sa prise en main. Le poids de votre souris devra être léger et facilement contrôlable. À savoir, les modèles sans-fil sont parfois plus lourds que les versions filaires. Un poids en plus causé par la batterie ou encore les piles.

Pensez également aux boutons, et sa molette ! Le placement de ces éléments est conçu pour réduire pour le mouvement des doigts ; et rouler sans peine afin de limiter les efforts. Un autre point intéressant, vous pouvez trouver des souris vendues avec un repose avant-bras.

4. Choisissez la bonne taille

Les souris de petite taille sont souvent utilisées avec les ordinateurs portables ; les deux étant plus faciles à déplacer. Les constructeurs proposent des tailles en indiquant la longueur de votre main ; ou bien sous forme de lettre (S, M et L). Il n’est pas évident de trouver la taille parfaite de la souris. Néanmoins, évitez les souris trop petites.

Pour choisir la taille adéquate, mesurez la longueur votre main en partant de la paume jusqu’au majeur. Les tailles correspondantes sont les suivantes :

Taille S : moins de 17 cm

Taille M : 17 à 19 cm

Taille L : 19 à 21 cm

Si votre main mesure plus de 21 cm, il existe des modèles adaptés, toujours en taille L.

5. L’angle de préhension

L’angle de préhension se rapporte à la position de la paume par rapport à la table. La position de votre main doit rester naturelle, sans ressentir une pression.