Marshal Bass, tome 6, Los Lobos

Los Lobos est le sixième tome de la série Marshal Bass, des éditions Delcourt, de Darko Macan et Igor Kordey, paru fin mars 2021. Une nouvelle aventure pour River Bass qui doit, cette fois-ci, se soucier de sa famille en fâcheuse posture.

Janvier 1877, en Arizona, un homme à cheval et armé, tient un prisonnier par une corde. Ce dernier marche devant, avec l’arme pointée derrière la tête. El Professor a des difficultés à marcher, il n’a plus ses lunettes. Turtle le ramène en tant que criminel, mais El Professor se dit plutôt révolutionnaire. Mais Turtle n’en croit rien et affirme que lui et ses amis ne sont rien d’autres que de vulgaires bandits. Alors qu’il poursuit sa route, avec son prisonnier, il ne se doute pas qu’il est suivi. C’est bientôt tout un groupe de cavaliers qui arrive à sa hauteur. L’un d’eux lui retire son fusil et stop leur marche. Les autres accueillent à bras ouverts leur camarade El Professor et lui rendent ses lunettes. Ils décident de ne pas abattre Turtle, mais de le faire creuser. El Professor demande à Joaquin pourquoi il fait cela, il devrait plutôt tuer leurs ennemis, au lieu de jouer avec eux.

Dans la banlieue de Dryheave, en Arizona, River Bass met à terre un homme qui se prétend être le mari de sa fille. Delilah met son père dehors, avant de lui révéler où se trouvait le restant de la famille. Ainsi le Marshal réalise rapidement que sa femme et sa famille ont été recueillis par don Vega, dont le frère est le chef de Los Lobos, un gang sauvage. Ce même frère convoite même une des jeunes filles de River. La tension monte à son comble et la bataille se prépare… La bande dessinée est bien rythmée, avec beaucoup de rebondissements, de déterminations, de surprises et une famille Bass plutôt combattante. Le récit est dynamique, sous tension, avec un héros mal en point, qui va pouvoir compter sur sa famille, même si l’amour n’est pas flagrant entre eux et que de vieilles querelles règnent. Le dessin est toujours aussi atypique, avec un trait travaillé et détaillé, ainsi qu’un découpage efficace.

Los Lobos est le sixième tome de la série Marshal Bass, des éditions Delcourt, qui présente une nouvelle aventure pour notre héros, qui va devoir s’occuper de criminels, mais également de sa famille en très fâcheuse posture.