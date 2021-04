S’endormir avec un message subliminal

Un message subliminal est un son qui est prononcé au- dessous du seuil de la conscience, ce qui fait que l’oreille ne l’entend pas, mais l’information est traitée par le cerveau. Rien à voir avec l’hypnose, cette méthode relève plus des techniques de relaxation.

Appliquée au sommeil, cette technique vous permet de faire passer un message au cerveau pour vous faire entrer en relaxation pour lutter contre l’insomnie. Inconsciemment vous faites tomber les mauvaises habitudes qui vous empêchent de dormir. La musique subliminale vous apporte peu à peu le calme et la détente grâce à des pensées positives qui vont vous procurer un sommeil réparateur.

Pour comprendre, faisons un parallèle avec ce que vous connaissez : Quand on veut apprendre les maths ou la lecture, la méthode employée est celle de l’apprentissage conscient. On apprend en répétant inlassablement les mêmes choses jusqu’à ce que les informations s’impriment au plus profond de notre esprit à un niveau inconscient.

La méthode subliminale basée sur la musicothérapie, adresse directement à votre inconscient pour vous permettre de tomber dans les bras de Morphée et éviter les réveils nocturnes. Plus besoin de bain chaud, ni d’huiles essentielles pour vous calmer et vous préparer au sommeil. L’apprentissage est très rapide, les informations qui permettent de lutter contre les troubles du sommeil s’impriment directement dans votre esprit inconscient.

Des arguments pour une bonne nuit de sommeil

Voici quelques arguments qui font que cette technique est vraiment la plus simple à pratiquer pour gagner du temps de sommeil et ne plus faire partie des insomniaques :

Aucun effort n’est nécessaire pour mieux dormir,

C’est une activité apaisante, relaxante et imperceptible,

Chaque écoute est un moment d’évasion vous permettre de lâcher prise,

Pas d’activité physique,

Vous pouvez écouter votre programme en faisant une autre activité,

Des images subliminales sont associées à des sons apaisants que vous choisissez,

L’enregistrement contient des messages subliminaux, vous y ajoutez votre musique préférée,

Pas de manipulation mentale négative pour vous,

Aucuns médicaments, ni somnifères.



Des images subliminales pour passer de bonnes nuits

Pour améliorer le sommeil, il est préférable d ‘utiliser la méthode juste avant de vous endormir, et idéalement une fois le matin avant de vous lever. Toutes les suggestions sont choisies avec soin et sont 100% positives pour qu’elles aident à trouver le sommeil.

Les informations que nous écoutons dans les médias sont des sources incessantes de messages subliminaux négatifs qui ne favorisent pas l’endormissement. Le cerveau reste en éveil, l’horloge biologique est perturbée comme les cycles de sommeil. Alors si cela fonctionne dans le mauvais sens, pourquoi être sceptique sur le fait que cela fonctionne aussi dans le bon sens ?

Ne serait-il pas mieux pour nous si nous essayions d’influencer notre subconscient avec quelques stimuli et messages subliminaux positifs ? D’autant que des centaines de tests ont été réalisés partout dans le monde sur des sujets de tous les âges et dans une multitude de situations.

Des centaines de personnes sur Internet ou ailleurs, témoignent que la méthode subliminale leur a permis de retrouver un sommeil réparateur. Si vous voulez des preuves, faites un tour sur les forums médicaux des sites de premier plan, et vous verrez les témoignages. Sont-ils tous menteurs ?

Faites votre point de vue, en découvrant la méthode Sommeil Express