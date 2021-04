Comment se former dans le transport au Quebec

Pour intégrer les métiers du secteur transport les candidats doivent suivre une formation professionnelle. Un examen des dossiers de candidature doit être consulté par les responsables avant d’intégrer les cours. Quels sont les modules de formation disponibles dans le secteur transport ?

Les critères d’admission

Pour faire partie des corps professionnels du secteur logistique et transport, les candidats doivent remplir certaines conditions telles que :

– Avoir un permis de conduire en activité depuis 3 ans au minimum.

– Le permis de conduire ne doit pas faire l’objet d’une suspension pendant une activité de deux ans inclus.

– La grille des sanctions ne doit pas dépasser les 4 points d’inaptitude.

– Le candidat doit être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou avoir réussi les épreuves de mathématiques, d’anglais et de français pour l’obtention des unités de valeur en quatrième année.

– Par défaut du diplôme, une réussite du TDG peut faire l’affaire.

– L’âge minimum requis pour accéder à la formation est de 18 ans.

Toutefois, pour plus de renseignements sur les critères d’admissibilité, il est possible de se rendre au centre de formation dep transport.

Les métiers de conducteurs

Ceux qui souhaitent poursuivre leur formation dans le domaine du transport ont le choix parmi les filières disponibles :

– Opérateur de chariot élévateur : c’est un poste qui demande des adresses et des compétences dans la manipulation des marchandises sur palettes. Leur tâche principale consiste au groupage des articles sur des palettes, au stockage dans le magasin et au chargement dans le camion.

– Cours de conduite classe 1 à classe 3, destinés aux personnes ayant déjà un permis de conduire, ou qui ont arrêté de conduire pour des raisons diverses. La formation s’achève sur deux examens de conduite assistée et individuelle.

– L’arrimage des cargaisons est un cursus qui s’adressent aux personnes qui transportent des marchandises exceptionnelles soient volumineux, soient très lourdes à acheminer. Ceux qui réussissent l’examen détiennent la norme de sécurité niveau 10.

Les réglementations diverses

La manipulation des marchandises spécifiques requiert l’obtention de normes internationales dans le domaine du transport. Ces marchandises peuvent être des animaux vivants, des marchandises périssables, des marchandises dangereuses (produits chimiques, médicaments, huiles essentielles, souches de vaccins, etc.). En revanche, les réglementations peuvent concerner la nature, la manipulation ou l’emballage des colis.

Ces formations peuvent être :

– Le règlement sur le transport routier des marchandises dangereuses : les personnes qui suivent ce cursus seront capables de prendre les mesures nécessaires en cas de rejet accidentel, capable de vérifier les étiquettes de sécurité lors du chargement, de procéder à un check sécurité si nécessaire.

– Les normes de charges et de dimensions : les personnes qui suivent ce volet d’apprentissage doivent être capables de définir le poids maximal autorisé sur le transport d’un colis, les normes de fixation exigée pour le transport, et de vérifier les bandes de sécurité qui doivent être installées sur le véhicule.

– Heure de conduite et repos. Il faut comprendre qu’un mauvais traitement de la rotation du repos des chauffeurs peut causer des accidents. C’est pour cette raison, qu’il faut apprendre aux conducteurs de planifier leurs heures de repos afin d’être en mesure de manipuler les engins en bonne condition physique.

En cas de vérification inopinée, les personnes qui n’ont pas la certification peuvent encourir une sanction très sévère.